Эд Бун троллит фанатов по поводу новой Mortal Kombat ©

На фоне слухов о скором анонсе игры Mortal Kombat соавтор франшизы Эд Бун троллит фанатов в Твиттере. Игривое поведение Буна в соцсетях не является сюрпризом для поклонников Mortal Kombat. Главный креативный директор NetherRealm Studios хорошо известен тем, что намекает, дразнит и подмигивает о том, над чем сейчас работает студия. Теперь, когда потенциально скоро состоится анонс, Бун воспользовался возможностью добавить немного хорошего юмора, пока все не сошло с ума.



Последние слухи относительно предстоящего анонса проекта NetherRealm Studios достигли на этой неделе апогея. Новый слух утверждает, что NetherRealm разрабатывает мягкую перезагрузку Mortal Kombat 1, основанную на сюжетных событиях Mortal Kombat 11. Кроме того, слухи утверждают, что выход Mortal Kombat 1 предварительно запланирован на сентябрь, а анонс состоится всего через несколько недель.

В то время как сам Бун стал причиной многих слухов о Mortal Kombat в течение последнего месяца, сегодня он решил потроллить фанатов, заявив: "Эммм.... для протокола. Мы никогда не подтверждали, что наша следующая игра - это Mortal Kombat". При этом в слове "konfirmed" буква "k". Сообщение сопровождается гифкой Дж. Джона Джеймсона в исполнении Дж. К. Симмонса из фильма "Человек-паук 2" 2004 года.

Многие теперь задаются вопросом, на что именно намекает Бун. Возможно ли, что NetherRealm в ближайшее время анонсирует что-то, не связанное с Mortal Kombat. Другие не верят в троллинг Буна и считают, что он просто прикалывается.

Бун часто писал о Mortal Kombat в течение последних нескольких недель. В одном из последних тизерных твитов показаны часы, перескакивающие с 11:00 на 1:00, полностью пропуская 12:00. Он сопровождается сообщением: "Кто-нибудь знает, который сейчас час? #MortalKombat". В другом посте он благодарит фанатов в честь 30-летия Mortal Kombat и упоминает "(не очень тонкий) намек на то, что будет дальше. #MortalKombat".

Не исключено, что в твите Буна есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Возможно, это будет не совсем та игра Mortal Kombat, которую ожидают фанаты. Возможно, у нее будет измененное название, подзаголовок или она будет больше похожа на Injustice с пересечением персонажей DC. Впрочем, есть вероятность, что Бун просто развлекается и троллит фанатов Mortal Kombat. В любом случае, скоро мы должны будем узнать наверняка.