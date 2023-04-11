Еще один инсайдер уверен в скором показе Mortal Kombat 12

Похоже, что совсем скоро мы уже сможем увидеть первый трейлер к Mortal Kombat 12. По крайней мере в этом был уверен один из известных киберспортсменов в жанре файтингов и известный журналист и инсайдер полностью с ним согласен - нас ждет полноценный анонс нового файтинга от NetherRealm Studios.
Официально Mortal Kombat 12 была подтверждена в конце февраля, но Дэвид Заслав, президент Warner Bros. Discovery, не сообщил никаких подробностей об игре.
Доминик Маклейн является одним из самых известных игроков в файтинги - SonicFox выиграл шесть титулов Evolution Championship Series в пяти разных играх и стал первым в истории чемпионом Final Kombat в Mortal Kombat 11 - и он считает, что презентация должна состояться совсем скоро
Джефф Грабб, который, как известно, часто имеет доступ ко многим закулисным событиям и постановкам, отреагировал на его сообщение - видимо, журналист также слышал о скорой презентации Mortal Kombat
Я думаю, фанаты будут в полном восторге.
Mortal Kombat 12 должен появиться на рынке в этом году, но не стоит забывать, что Capcom готовится к выходу Street Fighter 6 (2 июня), а Bandai Namco начала рекламную кампанию последнего Tekken.
ждем хиджабы за 70 баксов
Короче, ждём полноценное возвращение в серию какого-нибудь Кая или Ашры.
Ждём. Поиграть не поиграю, зато хоть посмотрю, куда серия эволюционирует. Да, настолько я заядлый фанат данной игры (не путать "фанат" и "фанатик". Это две разные вещи).
Видимо без конквеста всё же будет как было в Армагеддоне. Жду известных персонажей в DLC хотя бы...
Bandai Namco начала рекламную кампанию ПОСЛЕДНЕГО Tekken. Звучит странно или Харада уже сказал, что это последняя часть серии?