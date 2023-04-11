Еще один инсайдер уверен в скором показе Mortal Kombat 12 ©

Похоже, что совсем скоро мы уже сможем увидеть первый трейлер к Mortal Kombat 12. По крайней мере в этом был уверен один из известных киберспортсменов в жанре файтингов и известный журналист и инсайдер полностью с ним согласен - нас ждет полноценный анонс нового файтинга от NetherRealm Studios.

Официально Mortal Kombat 12 была подтверждена в конце февраля, но Дэвид Заслав, президент Warner Bros. Discovery, не сообщил никаких подробностей об игре.

Доминик Маклейн является одним из самых известных игроков в файтинги - SonicFox выиграл шесть титулов Evolution Championship Series в пяти разных играх и стал первым в истории чемпионом Final Kombat в Mortal Kombat 11 - и он считает, что презентация должна состояться совсем скоро

Джефф Грабб, который, как известно, часто имеет доступ ко многим закулисным событиям и постановкам, отреагировал на его сообщение - видимо, журналист также слышал о скорой презентации Mortal Kombat

Я думаю, фанаты будут в полном восторге.

Mortal Kombat 12 должен появиться на рынке в этом году, но не стоит забывать, что Capcom готовится к выходу Street Fighter 6 (2 июня), а Bandai Namco начала рекламную кампанию последнего Tekken.