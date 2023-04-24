Файтинг Mortal Kombat 12 будет анонсирован в рамках большой презентации PlayStation ©

Уже несколько недель по сети активно гуляют слухи о долгожданном официальном показе следующей части Mortal Kombat. На скорую премьеру файтинга уже несколько раз намекали сами разработчики из студии NetherRealm, а также авторитетные инсайдеры. В том, что Mortal Kombat 12 покажут в ближайшее время нет никаких сомнений. Судя по всему, новинку можно будет увидеть на масштабной презентации PlayStation.

Mortal Kombat 12 будет официально анонсирован в рамках предстоящего мероприятия от Sony, об этом говорят сразу несколько видных деятелей индустрии и журналистов, среди которых Джефф Грабб и Ник Шпешаль. По их словам, новая часть файтинга будет показана во время следующей PlayStation Showcase, которая состоится в мае. Также отмечается, что это будет одно из самых громких мероприятий от Sony за последнее время. Компания намерена показать на своей презентации самые громкие премьеры и рассказать о всех ближайших новинках, среди которых будет и новый Mortal Kombat.

Недавно сообщалось, что официальный сайт серии Mortal Kombat получил крупное обновление, намекающее на возможность скорого анонса Mortal Kombat 12. Также на это намекал профессиональный игрок в файтинги SonicFox.

Если верить слухам, релиз Mortal Kombat 12 не заставит себя долго ждать после официального анонса.