Mortal Kombat 12
7.8 83 оценки

Нейросеть показала персонажей Mortal Kombat "на массе"

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4efy
Новости

Нейросети в настоящее время предоставляют пользователям немало различных возможностей, среди которых есть и забавные способы применения. Автор VK Play Media Александра Градуленко решила взглянуть на то, как бы выглядели герои небезызвестной вселенной Mortal Kombat, если бы набрали “немного” лишнего веса, при помощи нейросети Midjourney.

Мужские персонажи выглядят так, будто решили бросить бои и вот-вот начнут серьезную “сушку” перед чемпионатом мира по бодибилдингу. Женских же героев Midjourney наградила лишь простыми углеводами, из-за чего они перебрали с лишним весом. Взгляните только на Соню Блейд.

Напомним, что новый Mortal Kombat 12 может выйти уже в этом году, а судя по слухам, в скором времени нам продемонстрируют первый трейлер. Вероятно, мы можем посмотреть на постаревших и потолстевших персонажей, пусть и не столь радикально, как их увидела нейросеть.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Сyberpunk

NETFLIX Edition

1
6363

Нет спасибо

0
saa0891

Это не мк это сумо.

-1
Дебил Джек

пхахах бложик достойный сайта))) уже не удивлюсь если это так и останется))

-2
Goodvini

Нормальный блог, картинки на забаву, а проблемы по моему у тебя, а не у сайта))

-1
Дебил Джек Goodvini

проблема у тебя уникум, повторяю в 1001 раз, для такого мусора сделали вкладку "мнения" или "юмор" ? а главная страница вроде должна была быть для игровых новостей которые несут информативный характер, но всё гов-о льют куда хотят, какая разница куда, главное свои бонусы получить

-3
Goodvini Дебил Джек

Зануда….

1