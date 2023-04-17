Нейросеть показала персонажей Mortal Kombat "на массе" ©

Нейросети в настоящее время предоставляют пользователям немало различных возможностей, среди которых есть и забавные способы применения. Автор VK Play Media Александра Градуленко решила взглянуть на то, как бы выглядели герои небезызвестной вселенной Mortal Kombat, если бы набрали “немного” лишнего веса, при помощи нейросети Midjourney.

Мужские персонажи выглядят так, будто решили бросить бои и вот-вот начнут серьезную “сушку” перед чемпионатом мира по бодибилдингу. Женских же героев Midjourney наградила лишь простыми углеводами, из-за чего они перебрали с лишним весом. Взгляните только на Соню Блейд.

Напомним, что новый Mortal Kombat 12 может выйти уже в этом году, а судя по слухам, в скором времени нам продемонстрируют первый трейлер. Вероятно, мы можем посмотреть на постаревших и потолстевших персонажей, пусть и не столь радикально, как их увидела нейросеть.