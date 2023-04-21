По словам известного инсайдера, Mortal Kombat 12 могут полноценно представить в мае ©

Похоже, что в следующем месяце мы можем получить официальную информацию о Mortal Kombat 12, так как Джез Корден, журналист и инсайдер индустрии, сообщил об этом в Twitter, подразнив фанатов некоторыми потенциальными новостями.

Вслед за сообщение одного пользователя в Твиттере о МК12 Корден дал довольно неожиданный ответ, сказав: «Я думаю, вы узнаете больше в следующем месяце», явно дразня потенциальной презентацией следующей части серии.

Однако это не должно вызывать большого удивления, поскольку один из создателей Mortal Kombat и Injustice Эд Бун написал в Твиттере в конце прошлого года, что анонс Mortal Kombat 12, вероятно, произойдет в течение следующих шести месяцев. Учитывая, что твит был сделан еще в декабре, презентация Mortal Kombat 12 в мае 2023 года идеально подошла бы.

Ранее в этом году также было подтверждено, что Mortal Kombat 12 находится в разработке будет представлена в течение 2023 года. Эта новость была официально объявлена во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках Warner Bros, издателя Mortal Kombat. Во время разговора исполнительный вице-президент Warner Bros Эндрю Салабин сказал: «И впереди еще много всего, в том числе долгожданные Mortal Kombat 12 и Suicide Squad: Kill the Justice League, игры, которые также должны быть выпущены в этом году с амбициозными прогнозами запуска».