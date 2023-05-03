По слухам, геймплей Mortal Kombat 12 покажут на презентации PlayStation, а сама игра выйдет в начале октября ©

Разговоры о будущем Mortal Kombat продолжаются: после тизера Эда Буна о Mortal Kombat 12 появились новые слухи о следующем эпизоде знаменитой саги о файтингах, которая скоро отметит свое 30-летие.

Согласно сообщениям на Reddit, первый трейлер к Mortal Kombat 12 появится в ближайшие недели, а геймплей будет показан в конце мая в сотрудничестве с Sony. Увидим ли мы Mortal Kombat 12 на PlayStation Showcase? Неподтвержденная гипотеза кажется очень вероятной.

В первом трейлере можно будет увидеть Лю Канга и Китану, сражающихся с Шанг Цунгом, а затем дату выхода: 10 октября 2023 года. В игре также появится Шиннок в качестве бонуса за предварительный заказ, а также скин-пак под названием "Темные ученики", который будет содержать три различных наряда для персонажа.

По некоторым предположениям, Mortal Kombat 12 станет перезагрузкой. На данный момент Эд Бун официально не анонсировал MK12, но уже несколько месяцев создатель серии с удовольствием "подшучивает" над сообществом в социальных сетях. Существование Mortal Kombat 12 было случайно (или не случайно?) подтверждено в феврале генеральным директором Warner Bros. во время конференции с акционерами, где стало известно, что игра выйдет в 2023 году.