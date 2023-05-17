Следующую Mortal Kombat официально представят завтра, 18 мая

После долгих загадок кажется, что мы, наконец, приближаемся к официальному анонсу следующей части франшизы Mortal Kombat.
Несколько дней назад NetherRealm Studios выпустила довольно загадочный тизер своей предстоящей игры, намекая на то, что новая Mortal Kombat действительно может стать новым началом для франшизы. Хотя после тизера не было сделано никаких заявлений, Эд Бун, один из создателей саги, намекал, что объявление будет сделано на этой неделе.
Теперь же официально стало известно, что следующая Mortal Kombat будет представлена завтра, 18 мая, в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что известный инсайдер назвал эту дату за несколько часов до официально анонса.
жду графония и нормальных женственных женщин хотя бы...
АХАХАХАХАХАХАХ
жду женщин а не трансформаторов.
И кровища!
жду сайрекса и компанию
Где мой мортал , у меня уже как 39 мин 18 число)) а так оч интересно , что там будет! 11 MK вышел крайне удачный) 180ч сыграно)
Меня в онлайне нагибают, скучно играть когда там тру задроты сидят. Я понимаю в теккене или стрит файтере, но мортал всегда был самым аркадным, зачем эти кмс по шестипальцовому комбо туда лезут?)
Делаем ставки на первого трансгендерного персонажа?)
Ну это очевидно, сабзиро транс
В 16 по мск
Ну, поглядим.
русского не будет языка кстати в 12 части
Ждем
Не удивлюсь, если на модифицированном Unreal Engine 3 будет сделана, как и 11 часть, когда Unreal Engine 4 уже был в 2014 году.
Ну и по классике, в трейлере будет рэпчик.
И разве 3й анрил им помешал? На 4м технически нормальные игры по пальцам одной руки пересчитать.
11 выгледела так хорошо что многие игры на унриле 4 пошли в ведро.