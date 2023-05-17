Mortal Kombat 12 TBA
7.7 110 оценок

Следующую Mortal Kombat официально представят завтра, 18 мая

©
monk70
Новости

После долгих загадок кажется, что мы, наконец, приближаемся к официальному анонсу следующей части франшизы Mortal Kombat.

Несколько дней назад NetherRealm Studios выпустила довольно загадочный тизер своей предстоящей игры, намекая на то, что новая Mortal Kombat действительно может стать новым началом для франшизы. Хотя после тизера не было сделано никаких заявлений, Эд Бун, один из создателей саги, намекал, что объявление будет сделано на этой неделе.

Теперь же официально стало известно, что следующая Mortal Kombat будет представлена завтра, 18 мая, в 19:00 по московскому времени. Стоит отметить, что известный инсайдер назвал эту дату за несколько часов до официально анонса.

22
17
Последние посты по игре Mortal Kombat 12
По словам надежного инсайдера, завтра состоится премьера CGI-трейлера новой части Mortal Kombat
По словам надежного инсайдера, завтра состоится премьера CGI-трейлера новой части Mortal Kombat
Официальный анонс новой Mortal Kombat состоится на этой неделе, как намекает творческий руководитель NetherRealm Studios
Официальный анонс новой Mortal Kombat состоится на этой неделе, как намекает творческий руководитель NetherRealm Studios
Слух: В Mortal Kombat 1 может появиться Конан-варвар в качестве гостевого бойца
Слух: В Mortal Kombat 1 может появиться Конан-варвар в качестве гостевого бойца
Комментарии: 17
Ваш комментарий
dwemer101

жду графония и нормальных женственных женщин хотя бы...

14
1Rick_Sanchez1

АХАХАХАХАХАХАХ

3
Mandalordek

жду женщин а не трансформаторов.

0
Михаил Исламов
1
Робот Колдун

И кровища!

0
Владимир Кочетов

жду сайрекса и компанию

1
Abramski90

Где мой мортал , у меня уже как 39 мин 18 число)) а так оч интересно , что там будет! 11 MK вышел крайне удачный) 180ч сыграно)

1
Freund Benno

Меня в онлайне нагибают, скучно играть когда там тру задроты сидят. Я понимаю в теккене или стрит файтере, но мортал всегда был самым аркадным, зачем эти кмс по шестипальцовому комбо туда лезут?)

0
Jinol

Делаем ставки на первого трансгендерного персонажа?)

0
Freund Benno

Ну это очевидно, сабзиро транс

0
Freund Benno

В 16 по мск

0
Кей Овальд

Ну, поглядим.

0
Flosstikss

русского не будет языка кстати в 12 части

0
Winstonn77

Ждем

0
Ivan Dro

Не удивлюсь, если на модифицированном Unreal Engine 3 будет сделана, как и 11 часть, когда Unreal Engine 4 уже был в 2014 году.

Ну и по классике, в трейлере будет рэпчик.

-1
spaMER_ID

И разве 3й анрил им помешал? На 4м технически нормальные игры по пальцам одной руки пересчитать.

3
jax baron

11 выгледела так хорошо что многие игры на унриле 4 пошли в ведро.

0