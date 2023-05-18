Слитые "скриншоты" новой Mortal Kombat оказались работой нейросети ©

Пользователь социальной сети Twitter под никнеймом Pewter_Odin опубликовал 2 скриншота, которые, по его утверждению, являются кадрами из новой игры в серии Mortal Kombat.

На обеих кадрах мы видим мужчину от третьего лица на рынке в азиатском стиле. Учитывая, что Mortal Kombat является традиционно файтингом, для которых такая перспектива вида нетипична, может появиться вопрос - "Неужели Эд Бун решил настолько сильно перезапустить вселенную?".

Очень быстро стало понятно, что изображения не являются скриншотами из нового Mortal Kombat а работой нейросети Midjourney. Но все равно эти любительские работы заставили пользователей обсудить каким бы мог быть режим Konquest в предстоящей игре.

Режим Konquest (рус. Завоевание) был в Mortal Kombat: Deadly Alliance, Deception и Armageddon, в котором мы управляем героем в открытом мире, ищем реликвии, сражаемся с рядовыми противниками в beat-em-up формате и находим сюжетные бои, выполненные в традиционном для серии формате. В новых частях серии этот режим был вырезан, но уже в Mortal Kombat: X Krypt (рус. Крипта), режим, в котором нужно разблокировать различные реликвии, был представлен как изучение локации от первого лица с QTE, имитирующими бой, а в Mortal Kombat 11 формат крипты был расширен до такой степени, что мы, управляя героем от третьего лица, изучаем остров Шан-Цзуна.

Новый Mortal Kombat официально представят уже сегодня.