Слух: В Mortal Kombat 1 может появиться Конан-варвар в качестве гостевого бойца

Становится все более вероятным, что NetherRealm Studios скоро представит следующую игру Mortal Kombat, и на данный момент не менее вероятно, что это будет перезагрузка. На это настойчиво намекали сами разработчики, а недавние утечки также утверждали, что игра действительно переведет часы, так сказать, и будет называться Mortal Kombat 1.
Наряду с этим, недавно журналист Джез Корден заявил, что Миротворец из DC и Хоумлендер из "Пацанов" будут представлены в качестве гостевых персонажей DLC после запуска игры, а выступая недавно на подкасте Xbox Two, он продолжил эту тему и раскрыл еще одного потенциального гостевого персонажа. По словам Кордена, Конан-варвар также может быть включен в пропуск персонажа Mortal Kombat 1, но будет ли это версия Арнольда Шварценеггера или книжная версия, пока неизвестно.
Утечки утверждают, что Mortal Kombat 1 будет представлена в ближайшие дни, поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем мы получим больше официальных подробностей об игре. Как сообщается, в конце мая состоится PlayStation Showcase, так что поклонникам Mortal Kombat будет за чем следить.
учитывая что по книгам Конан делает 3 вещи - дерётся, бухает и е.ёт всё что шевелится, думаю в вселенную МК он впишется
Хоумлендер, Миротворец и Конан? А не Injustice 3 ли это? Очень ведь похоже! Или это МК традиционно пробивает восьмое дно?
Ну да, а раньше то все ок было, да? Фрэдди Крюгер. Джейсон из Пятница 13ое, Рэмбо, Терминатор, Спаун, Кратос, Джокер и Чужой.
А вот сейчас Хоумлендер, Миротворец и Конан ужас какой-то! Никогда ведь не было персонажей из фильмов/сериалов/игр в МК
Но эти клоуны идеально вписываются в Injustice 🤣
А были они в МК ¯\_(ツ)_/¯
Слухи, слухи, слухи. Лишь бы хайп поднять. Может сначала выхода игры дождаться и первого трейлера, а потом уже в слухи верить, не?
Думаю будет так же кто-то из злодеев DC как джокер в 11.
Если такое и произойдёт, то вангую что он будет с мувсетом от Коталь Кана.
блин может еще наруто добавите
ждем комменты с негодованием по поводу гостевых персонажей, типа "зачем они нужны"
Держи первый, ещё не сказали что там за игра будет, а там уже гостевых персов вангуют, может они всем лапшу на уши повесят что игра окажется и не МК вовсе, а Injustice какой нибудь.
про инфу согласен, я именно про те комментарии которые говорят, что гостевые персы к мк не нужны вообще