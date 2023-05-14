Слух: В Mortal Kombat 1 может появиться Конан-варвар в качестве гостевого бойца ©

Становится все более вероятным, что NetherRealm Studios скоро представит следующую игру Mortal Kombat, и на данный момент не менее вероятно, что это будет перезагрузка. На это настойчиво намекали сами разработчики, а недавние утечки также утверждали, что игра действительно переведет часы, так сказать, и будет называться Mortal Kombat 1.

Наряду с этим, недавно журналист Джез Корден заявил, что Миротворец из DC и Хоумлендер из "Пацанов" будут представлены в качестве гостевых персонажей DLC после запуска игры, а выступая недавно на подкасте Xbox Two, он продолжил эту тему и раскрыл еще одного потенциального гостевого персонажа. По словам Кордена, Конан-варвар также может быть включен в пропуск персонажа Mortal Kombat 1, но будет ли это версия Арнольда Шварценеггера или книжная версия, пока неизвестно.

Утечки утверждают, что Mortal Kombat 1 будет представлена в ближайшие дни, поэтому вполне возможно, что в ближайшем будущем мы получим больше официальных подробностей об игре. Как сообщается, в конце мая состоится PlayStation Showcase, так что поклонникам Mortal Kombat будет за чем следить.