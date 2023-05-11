Согласно новым слухам, Mortal Kombat 1 выйдет в сентябре, анонс состоится в течение нескольких недель ©

Ранее сегодня известный инсайдер Billbil-kun в Твиттере раскрыл название следующей игры Mortal Kombat и некоторую другую информацию. Теперь же источники портала Windows Central подтвердили, что информация, предоставленная Billbil-kun, является правдивой. В сообщении говорится, что следующая Mortal Kombat от NetherRealm Studios и Warner Bros. Games будет называться «Mortal Kombat 1». Её планируется выпустить для Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК. Источники предполагают, что игра будет полностью раскрыта в ближайшие пару недель.

Источники предполагают, что Mortal Kombat 1 нацелена на окно запуска в сентябре 2023 года, хотя планы могут меняться. В сезонном абонементе персонажей MK1 будут представлены различные герои, принадлежащие Warner Brothers, в том числе Миротворец из вселенной DC и, возможно, даже Хоумлендер из серии комиксов Пацаны.

В связи с приближающимся маркетинговым сезоном Summer Games Fest, а также презентациями Xbox, PlayStation и других на горизонте, можно ожидать полноценный анонс Mortal Kombat 1 и дату её выхода к тому времени.