Mortal Kombat 12
7.7 91 оценка

Студия NetherRealm выпустила ролик в честь 30-летнего юбилея серии Mortal Kombat и поблагодарила поклонников

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butcher69
Новости

Франшиза Mortal Kombat существует уже 30 лет, и NetherRealm выпустила видеоролик, где поблагодарила сообщество, которое привело франшизу на вершину. В конце ролика был представлен небольшой тизер следующей Mortal Kombat 12.

Что касается показанного в тизере, то он не раскрывает ничего важного, но, похоже, намекает на потенциальную тему для игры, а также на то, что сюжет игры будет связан с Mortal Kombat 11. Ниже вы можете убедиться в этом самим, на отметке 1:48.

Как вы, возможно, знаете, серия берет свое начало в 1992 году, когда первая игра франшизы, метко названная Mortal Kombat, была выпущена компанией Midway на игровых автоматах. Один из двух создателей серии, Эд Бун, продолжает участвовать в серии в качестве ее креативного директора. В частности, он является креативным директором этой последней части. Между тем, Джон Тобиас больше не имеет никакого отношения к франшизе.

Серия игр Mortal Kombat, некогда вызывавшая много споров из-за своей крайней жестокости, является самой продаваемой франшизой файтингов во всем мире и одной из самых кассовых медиафраншиз всех времен. В настоящее время франшиза имеет не только очень успешную серию видеоигр, но и развивающуюся серию фильмов, а также растущую популярность в анимационном пространстве.

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Комментарии: 11
Ваш комментарий
DeathCold

Отлично! Ещё и тизер в конце. И судя по песку, МК12 всё таки продолжит события, и не будет очередным ребутом.

3
морковняк

ты по песочной гуще гадаешь что-ли. просто нереальная тупая цепочка умозаключений.

-6
DeathCold морковняк

Мда. Похоже что я один из ПГ слежу за сливами и информацией касаемо данной серии. Жаль.

1
морковняк DeathCold

ну и. ссылочку можно где пруфы. где разрабы говорят что их песчинка как-то связана с мк 12. что теперь на этом можно делать выводы и предположения.

-4
son1c63

не продолжит, это ребут а тизер показывает как делался ребут, обьясняя каким будет начало сюжета, чтобы никто ничего не запутывал.

0
U1traMagnum морковняк

А это по твоему что ? Бун сам подтвердил что это связанно с мк)

0
Strannik110

Помню мое знакомство с серией началось с Trilogy на PS1, а закончилось на MK 11 на PS4...

1
Юркец

еще на сегу с картриджами ходил со школы в 90-х)и по сей день для меня не мк 10,11 и т п, а для стариков ультиматум и трилоджи самое то!))

0
U1traMagnum

Это не песок взорвался а пукан фанатов)

0