Студия NetherRealm выпустила ролик в честь 30-летнего юбилея серии Mortal Kombat и поблагодарила поклонников ©

Франшиза Mortal Kombat существует уже 30 лет, и NetherRealm выпустила видеоролик, где поблагодарила сообщество, которое привело франшизу на вершину. В конце ролика был представлен небольшой тизер следующей Mortal Kombat 12.

Что касается показанного в тизере, то он не раскрывает ничего важного, но, похоже, намекает на потенциальную тему для игры, а также на то, что сюжет игры будет связан с Mortal Kombat 11. Ниже вы можете убедиться в этом самим, на отметке 1:48.

Как вы, возможно, знаете, серия берет свое начало в 1992 году, когда первая игра франшизы, метко названная Mortal Kombat, была выпущена компанией Midway на игровых автоматах. Один из двух создателей серии, Эд Бун, продолжает участвовать в серии в качестве ее креативного директора. В частности, он является креативным директором этой последней части. Между тем, Джон Тобиас больше не имеет никакого отношения к франшизе.

Серия игр Mortal Kombat, некогда вызывавшая много споров из-за своей крайней жестокости, является самой продаваемой франшизой файтингов во всем мире и одной из самых кассовых медиафраншиз всех времен. В настоящее время франшиза имеет не только очень успешную серию видеоигр, но и развивающуюся серию фильмов, а также растущую популярность в анимационном пространстве.