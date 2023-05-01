Студия NetherRealm выпустила ролик в честь 30-летнего юбилея серии Mortal Kombat и поблагодарила поклонников

Франшиза Mortal Kombat существует уже 30 лет, и NetherRealm выпустила видеоролик, где поблагодарила сообщество, которое привело франшизу на вершину. В конце ролика был представлен небольшой тизер следующей Mortal Kombat 12.
Что касается показанного в тизере, то он не раскрывает ничего важного, но, похоже, намекает на потенциальную тему для игры, а также на то, что сюжет игры будет связан с Mortal Kombat 11. Ниже вы можете убедиться в этом самим, на отметке 1:48.
Как вы, возможно, знаете, серия берет свое начало в 1992 году, когда первая игра франшизы, метко названная Mortal Kombat, была выпущена компанией Midway на игровых автоматах. Один из двух создателей серии, Эд Бун, продолжает участвовать в серии в качестве ее креативного директора. В частности, он является креативным директором этой последней части. Между тем, Джон Тобиас больше не имеет никакого отношения к франшизе.
Серия игр Mortal Kombat, некогда вызывавшая много споров из-за своей крайней жестокости, является самой продаваемой франшизой файтингов во всем мире и одной из самых кассовых медиафраншиз всех времен. В настоящее время франшиза имеет не только очень успешную серию видеоигр, но и развивающуюся серию фильмов, а также растущую популярность в анимационном пространстве.
Отлично! Ещё и тизер в конце. И судя по песку, МК12 всё таки продолжит события, и не будет очередным ребутом.
ты по песочной гуще гадаешь что-ли. просто нереальная тупая цепочка умозаключений.
Мда. Похоже что я один из ПГ слежу за сливами и информацией касаемо данной серии. Жаль.
ну и. ссылочку можно где пруфы. где разрабы говорят что их песчинка как-то связана с мк 12. что теперь на этом можно делать выводы и предположения.
не продолжит, это ребут а тизер показывает как делался ребут, обьясняя каким будет начало сюжета, чтобы никто ничего не запутывал.
А это по твоему что ? Бун сам подтвердил что это связанно с мк)
Помню мое знакомство с серией началось с Trilogy на PS1, а закончилось на MK 11 на PS4...
еще на сегу с картриджами ходил со школы в 90-х)и по сей день для меня не мк 10,11 и т п, а для стариков ультиматум и трилоджи самое то!))
Это не песок взорвался а пукан фанатов)