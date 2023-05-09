В Mortal Kombat 12 могут появиться Миротворец и Хоумлендер в качестве приглашенных персонажей ©

Ранее в этом году WB Games подтвердила, что Mortal Kombat 12 выйдет в течение 2023 года, а разработчик NetherRealm Studios также недавно выпустил краткий тизер игры. И с учетом того, что следующая часть файтинга, по-видимому, готовится к полноценному показу, возможно, также появились новые подробности о некоторых включениях в список персонажей.

Mortal Kombat, как и многие другие известные франшизы, имеет богатую историю появления гостевых персонажей из других ИС, и, похоже, в следующей игре серии будет пара популярных персонажей-супергероев в этом качестве. Согласно намекам, недавно оставленным в Твиттере журналистом Джезом Корденом, персонаж комиксов DC Миротворец и Хоумлендер из Пацанов могут появиться в Mortal Kombat 12 в качестве приглашенных персонажей. Будут ли они включены в качестве DLC после запуска, еще неизвестно.