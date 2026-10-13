Фанатский ремейк Mortal Kombat Trilogy в HD стал доступен для скачивания

Моддер Interloko выпустил первую публичную бета-версию фанатского HD-ремейка Mortal Kombat Trilogy. В проекте были переработаны 2D-спрайты всех персонажей, для чего, судя по результату, использовались инструменты на основе ИИ. Обновлённые бойцы получили значительно более высокую детализацию, при этом автор постарался сохранить визуальный стиль оригинальной игры.

Ремейк уже включает несколько переработанных HD-арен, а также совершенно новую локацию, основанную на последнем фильме Mortal Kombat. При этом часть арен всё ещё остаётся без обновлений. По ощущениям геймплей максимально приближен к оригиналу: комбинации работают знакомым образом, а темп боёв и общая динамика практически не изменились. В отличие от многих проектов на MUGEN, ремейк старается сохранить характерное ощущение классических Mortal Kombat.

Пока в игре отсутствуют добивания, поскольку их реализация потребует дополнительного времени и работы. Текущая версия предназначена прежде всего для тестирования основной механики, а не представляет собой полноценную демоверсию финального проекта. Скачать публичную бета-версию Mortal Kombat Trilogy HD можно по данной ссылке.