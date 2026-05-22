Ремастеры классики всё ближе: Эд Бун тизерит MK9 и Shaolin Monks

Фанатам фаталити пора затаив дыхание следить за соцсетями Эда Буна. Бессменный лидер NetherRealms Studios снова пустил в ход свои фирменные загадки, и на этот раз они бьют прямо в сердце ностальгии.
О чём это говорит:
- Mortal Kombat 9 (2011): Легендарный перезапуск, который вернул серию к истокам, до сих пор считается многими лучшим в «новой» истории. Из-за проблем с лицензиями (вспомним Фредди Крюгера) игра пропала из многих цифровых магазинов. Слухи о ремастере или порте на современные консоли ходят давно, но сейчас Бун начал активно репостить фанатские арты и вспоминать моменты именно из MK9.
- MK: Shaolin Monks: Тот самый кооперативный beat 'em up про Лю Кана и Кун Лао. Это «святой грааль» для фанатов, которые 20 лет умоляют о сиквеле или ремейке. Последние намёки Буна в Twitter (X) практически прямым текстом указывают на то, что проект «в работе».
- Reveal уже скоро: Инсайдеры и фанаты уверены: анонс может состояться на ближайших крупных презентациях (привет, Summer Game Fest). Тот факт, что Эд Бун перешел от молчания к активным тизерам, обычно означает, что до официального анонса остались считанные недели.
И прекрасно понятно почему. Это две успешные игры за 26 лет. Шаолинь это про сюжет и кооператив что выглядело интересно, а мк 9 это последняя их успешная атмосферная игра. Потом какую ту фигню начали клепать.