На новом скриншоте ремейка Mortal Kombat Trilogy можно увидеть Скорпиона и Джонни Кейджа

Джо Треска, глава студии Eyeballistic Games, порадовал нас новым скриншотом ремейка Mortal Kombat Trilogy, который находится в разработке. На этот раз мы можем увидеть поединок Джонни Кейджа против Скорпиона.

Помимо этого, Треска намекнул, что Eyeballistic Games готовит для фанатов "нечто особенное". О чем именно идет речь, пока неизвестно.

Я не говорю, а просто отмечаю, что мы, возможно, готовим что-то особенное в Eyeballistic

Напомним, что ремейк Mortal Kombat Trilogy создается на движке Unreal Engine 5. Игра будет доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5 и PC. Точная дата релиза пока не объявлена.