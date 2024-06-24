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Mortal Kombat 3 1995 г.
Аркада, Файтинг
9.1 601 оценка

На новом скриншоте ремейка Mortal Kombat Trilogy можно увидеть Скорпиона и Джонни Кейджа

butcher69
Новости

Джо Треска, глава студии Eyeballistic Games, порадовал нас новым скриншотом ремейка Mortal Kombat Trilogy, который находится в разработке. На этот раз мы можем увидеть поединок Джонни Кейджа против Скорпиона.

Помимо этого, Треска намекнул, что Eyeballistic Games готовит для фанатов "нечто особенное". О чем именно идет речь, пока неизвестно.

Я не говорю, а просто отмечаю, что мы, возможно, готовим что-то особенное в Eyeballistic

Напомним, что ремейк Mortal Kombat Trilogy создается на движке Unreal Engine 5. Игра будет доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5 и PC. Точная дата релиза пока не объявлена.

17
16
Mortal Kombat 3
1995 г.
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Бэтмен из Блавикена

Так, стоп. А когда успел анонс этого ремастера состояться?

Единственная найденная инфа о нём - это то, что разрабы хотят выпустить свою работу официально, но нигде нет инфы, что они смогли договориться с издателем.

6
BillyVan

бутчер уже давно новости выдумывает. На плейграунде на самом деле большинство так делают. Из последнего фейка можно вспомнить инфу про якобы взломщика, который взялся за взлом игры про соника

1
dreamevil2067 BillyVan

Почему фейка?

Эта информация в начале появилась на редит кряк ватч

https://www.reddit.com/r/CrackWatch/comments/1dl0le7/sonic_origins_denuvo_crack_is_in_progress/

1
вупсич пупсич

Умели же раньше игры делать со своим вайбом. По скриншоту вспоминаю эту музыку, запахи, эмоции.
Сейчас куда не зайди, клоунда со вкусом гoвна и запахом рвоты.
Взял вчера теккен 7 по скидке, подключил пад и начал играть. Слышу звуки тухлой рвоты переваренной бомжом после месячной попойки. Пол часа хватило и вернул бабки.

4
Stas776

Ну так ты сравнил чисто западный кровавый МК и японский сюсю Теккен с вайбом игровых автоматов

Абсолютно разные игры

-3
Пользователь ВКонтакте

Запахи?😃 // Макс Туранцев

1
Гамер132 Stas776

Да и то Теккен получше будет. Сейчас в МК такие дауны есть, которые срут в тебя снарядам через экран. Очень весело

2
ugf16349

На скрине убого выглядит. Буддто используют ИИ.

2
TRADS80

Честно очень жду, последний мортал полная шляпа.

2
Leshugan

Уже лет 10 наверное слежу за проектом, такие проекты нужны чисто помечтать как skyblivion

1
Пользователь ВКонтакте

Я надеюсь, они починят эту бесячую механику, когда Кейдж не мог бить в пах девушек // Костя Шабаганов

0
Rebecca Allbrook

Судя по тому, что я знаю. Только какой то белорус переделывает МКТ от сони пс1, и вкладывает свои средства в типа разработку, а по слухам, весь баланс под себя настроил и еще турниры на деньги проводит🤣. А тут мы видим, полноценный проект на УЕ5, надеюсь стрельнет и всякие унылые форсы от ноунеймов сгинут.

0
nickSIA

Это Snowboy. Крутой чел, зря ты так его.

0
GraF68ru

ремейк это полная переделка игры, МК9 как раз подходит под определение, а это очевидный ремастер, где берутся наработки оригинальной трилогии и улучшаются под современные стандарты, что очевидно на предоставленном скрине

0
bysaturn

В каком месте это ремейк?

-1
Шамиль Смолян

создается на движке Unreal Engine 5 Unreal Engine 5

👍👍👍👍👍

Прорисовка текстур выглядит замечательно!🤗

-3