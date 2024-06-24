На новом скриншоте ремейка Mortal Kombat Trilogy можно увидеть Скорпиона и Джонни Кейджа

Джо Треска, глава студии Eyeballistic Games, порадовал нас новым скриншотом ремейка Mortal Kombat Trilogy, который находится в разработке. На этот раз мы можем увидеть поединок Джонни Кейджа против Скорпиона.
Помимо этого, Треска намекнул, что Eyeballistic Games готовит для фанатов "нечто особенное". О чем именно идет речь, пока неизвестно.
Я не говорю, а просто отмечаю, что мы, возможно, готовим что-то особенное в Eyeballistic
Напомним, что ремейк Mortal Kombat Trilogy создается на движке Unreal Engine 5. Игра будет доступна на Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PS5 и PC. Точная дата релиза пока не объявлена.
Так, стоп. А когда успел анонс этого ремастера состояться?
Единственная найденная инфа о нём - это то, что разрабы хотят выпустить свою работу официально, но нигде нет инфы, что они смогли договориться с издателем.
бутчер уже давно новости выдумывает. На плейграунде на самом деле большинство так делают. Из последнего фейка можно вспомнить инфу про якобы взломщика, который взялся за взлом игры про соника
Почему фейка?
Эта информация в начале появилась на редит кряк ватч
https://www.reddit.com/r/CrackWatch/comments/1dl0le7/sonic_origins_denuvo_crack_is_in_progress/
Умели же раньше игры делать со своим вайбом. По скриншоту вспоминаю эту музыку, запахи, эмоции.
Сейчас куда не зайди, клоунда со вкусом гoвна и запахом рвоты.
Взял вчера теккен 7 по скидке, подключил пад и начал играть. Слышу звуки тухлой рвоты переваренной бомжом после месячной попойки. Пол часа хватило и вернул бабки.
Ну так ты сравнил чисто западный кровавый МК и японский сюсю Теккен с вайбом игровых автоматов
Абсолютно разные игры
Запахи?😃 // Макс Туранцев
Да и то Теккен получше будет. Сейчас в МК такие дауны есть, которые срут в тебя снарядам через экран. Очень весело
На скрине убого выглядит. Буддто используют ИИ.
Честно очень жду, последний мортал полная шляпа.
Уже лет 10 наверное слежу за проектом, такие проекты нужны чисто помечтать как skyblivion
Я надеюсь, они починят эту бесячую механику, когда Кейдж не мог бить в пах девушек // Костя Шабаганов
Судя по тому, что я знаю. Только какой то белорус переделывает МКТ от сони пс1, и вкладывает свои средства в типа разработку, а по слухам, весь баланс под себя настроил и еще турниры на деньги проводит🤣. А тут мы видим, полноценный проект на УЕ5, надеюсь стрельнет и всякие унылые форсы от ноунеймов сгинут.
Это Snowboy. Крутой чел, зря ты так его.
ремейк это полная переделка игры, МК9 как раз подходит под определение, а это очевидный ремастер, где берутся наработки оригинальной трилогии и улучшаются под современные стандарты, что очевидно на предоставленном скрине
В каком месте это ремейк?
создается на движке Unreal Engine 5 Unreal Engine 5
👍👍👍👍👍
Прорисовка текстур выглядит замечательно!🤗