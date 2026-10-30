Mortal Kombat 4 неожиданно получила первое крупное обновление за шесть лет

Культовый файтинг Mortal Kombat 4, вышедший в 1997 году, неожиданно получил обновление почти 30 лет спустя. Его выпустила не NetherRealm Studios, а цифровой магазин GOG, который одновременно добавил игру в свою программу Preservation Program. Она предполагает дальнейшую поддержку классических проектов и обеспечение их совместимости с современными компьютерами.

Это первое полноценное обновление версии Mortal Kombat 4 в GOG с 2020 года. Разработчики улучшили совместимость с Windows 10 и Windows 11, обновили эмуляцию графики 3dfx Glide и CD-аудио, а также исправили отображение Шиннока при заморозке Саб-Зиро. Кроме того, появилась поддержка современных контроллеров, включая DualSense, DualShock 4, геймпады Xbox 360, Xbox One и Xbox Series, Nintendo Switch Pro и Switch 2 Pro Controller. Были также оптимизированы стандартные настройки клавиатуры и геймпада, а стабильность игры прошла дополнительную проверку.

Обновлённая эмуляция 3dfx Glide получила поддержку пользовательских разрешений и частоты обновления, целочисленного рендеринга и масштабирования, а также сглаживания. Благодаря этому классический файтинг должен лучше работать на современном оборудовании.

Добавление в GOG Preservation Program может оказаться важнее самого патча. Магазин берёт на себя обязательство поддерживать игру и обновлять её для совместимости с новыми системами в будущем. Это делает GOG одним из вариантов для тех, кто хочет возвращаться к оригинальной Mortal Kombat 4 без необходимости искать старое оборудование.

Mortal Kombat 4 стала первой частью серии с трёхмерной графикой и последней игрой франшизы, получившей аркадный релиз. В своё время она стала переходным этапом между двумя эпохами серии: визуально игра заметно отличалась от предыдущих выпусков и предлагала более мрачную атмосферу. Однако отзывы критиков оказались неоднозначными, а сегодня её механики и графика могут показаться устаревшими.

Поклонникам серии, которым хочется вернуться к классическим частям, пока остаётся рассчитывать на подобные переиздания и обновления. По сообщениям СМИ, NetherRealm Studios сейчас работает над Injustice 3, поэтому следующую полноценную Mortal Kombat, вероятно, придётся ждать ещё несколько лет.