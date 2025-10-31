Анонсированы будущие обновления для Mortal Kombat: Legacy Kollection

Студия Digital Eclipse поделилась планами по дальнейшей поддержке сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection. В разработке находится несколько нововведений и исправлений, направленных на улучшение игрового опыта на Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Одним из ключевых нововведений станет режим Online Arcade. Он позволит игрокам создавать приватные или публичные комнаты, вмещающие до 16 человек, и выбирать, в какие игры из сборника они хотят играть. Внутри лобби можно будет запускать несколько игр одновременно. Пользователи смогут соревноваться по классической аркадной схеме *победитель остается* или просто наблюдать за поединками.

Также расширение получит раздел The Krypt. В нем появится новая функция под названием The Khronicle of the Realms — иллюстрированная хроника, которая подробно расскажет об истории и конфликтах, показанных в первых четырех аркадных играх серии. Это нововведение призвано дать поклонникам четкое представление о битвах между Внешним Миром, Земным Царством, Эденией и другими мирами.

Кроме того, разработчики готовят обновление, которое исправит ряд технических проблем. В частности, будет решена ошибка, из-за которой на обеих версиях консоли Nintendo иконки контроллера могли отображаться некорректно. Также будет исправлена работа функции перемотки времени в играх MK Mythologies: Sub-Zero, MK: Special Forces и MK Trilogy на оригинальной Nintendo Switch. Даты выхода этих обновлений пока не сообщаются.