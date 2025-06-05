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Mortal Kombat: Legacy Kollection 2025 г.
Экшен, Файтинг
9 3 оценки

Фаталити с привкусом ретро: серия Mortal Kombat возвращается со сборником Legacy Kollection

butcher69 butcher69

На июньской презентации State of Play компания Digital Eclipse представила Mortal Kombat: Legacy Kollection — масштабную ретро-сборку, которую фанаты культовой серии файтингов просто обязаны опробовать. Коллекция включает более 20 версий классических игр Mortal Kombat, выпущенных в 90-х и начале 2000-х годов.

Студия Digital Eclipse, известная по сборникам Street Fighter: 30th Anniversary и Atari 50, вновь берётся за сохранение игровой истории. В Legacy Kollection войдут как аркадные версии, так и релизы для домашних и портативных консолей, включая Game Boy, Genesis, SNES и даже Game Boy Advance.

Подтверждённый список уже впечатляет:

  • Mortal Kombat (1992) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear
  • Mortal Kombat II (1993) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X
  • Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES, Genesis
  • Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES
  • Mortal Kombat 4 (1997) — Arcade
  • Mortal Kombat Advance (2001) — GBA
  • Deadly Alliance (2002) и Tournament Edition (2003) — GBA

Ожидается, что в будущем будут раскрыты и другие включённые тайтлы.

Дата релиза пока не объявлена, но известно, что Legacy Kollection выйдет в 2025 году на PS4 и PS5, а позже, возможно, и на других платформах. Для олдскульных бойцов — это шанс вновь пережить классику.

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28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

А знаете почему нет Трилоджи (улучшенный ультимейт) и Голды (улучшенная 4)? Не хотят возиться с эмулями ПС1/Дримкаст/Н64/Сатурн, много заморочек)

5
911viper

Trilogy можешь в GOG-e купить.

2
Dark Corsair

Справедливое замечание, согласен полностью.

1
Pravdarub 911viper

Там максимально кривой порт. Покупать игру что бы потом заниматься пердолингом такое себе.

1
Пользователь ВКонтакте

лучше б выпустили трилоджи с улучшенной графикой и со всеми гостевыми вплоть до последней части и всё)) вот это была бы легендарная коллекция // Вэка Борг

3
Пользователь ВКонтакте

Мугены для этого есть. // Владимир Мурадян

1
Dark Corsair

Ожидается, что в будущем будут раскрыты и другие включённые тайтлы.

Ну либо так, либо заголовок The Most Komplete Kollection Ever настоящее издевательство с их стороны.

Здесь по хорошему надо бы сразу рекламировать и с козырей заходить в духе у нас все версии от MK до MK Armageddon/MKvsDC с массой информации и кадрами за кулисами про создание каждой из частей, архивные записи, вырезанный контент в галерее и онлайном. Иначе нет никакого смысла в данном издании.

За весь ролик только появление вечно прекрасной Кэрри Хоскинс и откопанный с 90-х Джон Тобиас вызвали хоть какую то улыбку на лице)

3
askazanov

И всё это за небольшую плату)

2
Night Driving Avenger

Они серьезно, Deadly Alliance с Геймбоя? Для кого это? Ну хоть сеговские версии МК1-2 всунули, и на том спасибо, саундтреки там клевые были. Может второй коллекшн с другими частями потом выпустят...

1
Handre Tiger

Продавать эмулятор с ромами умно.

1
Kenn1y

Почему нельзя было сделать в сборнике и другие части до версии 2011 года.

1
UralGames83Ru

Очередное паразитирование на фанатах этой серии. 😉

1
Gradient_Zero

Из-за МК4 куплю весь сборник! Сколько бы он не стоил. Наконец выходит что-то годное под именем Mortal Kombat. Приятно видеть Тобайаса и Буна снова вместе

Pravdarub

Лучше поиграй в версию MK 4 gold с дримкаста. Лучшая версия.

1
Gradient_Zero Pravdarub

В Голде много изменений как в лучшую так и в худшую стороны. Есть некоторые моменты, которые в обычной МК4 лучше

Pravdarub Gradient_Zero

Персов больше, боëвка динамичнее. Мне даже больше нравится чем в унылом dealy alliance.

1
Hawler

Почему Kollection а не Collection?

Dark Corsair

Господи 30 лет прошло, ну можно же уже знать ответ на сей вопрос по MK...

1
Alex Sand0r

По той же причине, что и Kombat, а не Combat

4
Pravdarub

Потому что Kombat, а не Combat.

1
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