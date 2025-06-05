Фаталити с привкусом ретро: серия Mortal Kombat возвращается со сборником Legacy Kollection

На июньской презентации State of Play компания Digital Eclipse представила Mortal Kombat: Legacy Kollection — масштабную ретро-сборку, которую фанаты культовой серии файтингов просто обязаны опробовать. Коллекция включает более 20 версий классических игр Mortal Kombat, выпущенных в 90-х и начале 2000-х годов.
Студия Digital Eclipse, известная по сборникам Street Fighter: 30th Anniversary и Atari 50, вновь берётся за сохранение игровой истории. В Legacy Kollection войдут как аркадные версии, так и релизы для домашних и портативных консолей, включая Game Boy, Genesis, SNES и даже Game Boy Advance.
Подтверждённый список уже впечатляет:
- Mortal Kombat (1992) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear
- Mortal Kombat II (1993) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X
- Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES, Genesis
- Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES
- Mortal Kombat 4 (1997) — Arcade
- Mortal Kombat Advance (2001) — GBA
- Deadly Alliance (2002) и Tournament Edition (2003) — GBA
Ожидается, что в будущем будут раскрыты и другие включённые тайтлы.
Дата релиза пока не объявлена, но известно, что Legacy Kollection выйдет в 2025 году на PS4 и PS5, а позже, возможно, и на других платформах. Для олдскульных бойцов — это шанс вновь пережить классику.
А знаете почему нет Трилоджи (улучшенный ультимейт) и Голды (улучшенная 4)? Не хотят возиться с эмулями ПС1/Дримкаст/Н64/Сатурн, много заморочек)
Trilogy можешь в GOG-e купить.
Справедливое замечание, согласен полностью.
Там максимально кривой порт. Покупать игру что бы потом заниматься пердолингом такое себе.
лучше б выпустили трилоджи с улучшенной графикой и со всеми гостевыми вплоть до последней части и всё)) вот это была бы легендарная коллекция // Вэка Борг
Мугены для этого есть. // Владимир Мурадян
Ожидается, что в будущем будут раскрыты и другие включённые тайтлы.
Ну либо так, либо заголовок The Most Komplete Kollection Ever настоящее издевательство с их стороны.
Здесь по хорошему надо бы сразу рекламировать и с козырей заходить в духе у нас все версии от MK до MK Armageddon/MKvsDC с массой информации и кадрами за кулисами про создание каждой из частей, архивные записи, вырезанный контент в галерее и онлайном. Иначе нет никакого смысла в данном издании.
За весь ролик только появление вечно прекрасной Кэрри Хоскинс и откопанный с 90-х Джон Тобиас вызвали хоть какую то улыбку на лице)
И всё это за небольшую плату)
Они серьезно, Deadly Alliance с Геймбоя? Для кого это? Ну хоть сеговские версии МК1-2 всунули, и на том спасибо, саундтреки там клевые были. Может второй коллекшн с другими частями потом выпустят...
Продавать эмулятор с ромами умно.
Почему нельзя было сделать в сборнике и другие части до версии 2011 года.
Очередное паразитирование на фанатах этой серии. 😉
Из-за МК4 куплю весь сборник! Сколько бы он не стоил. Наконец выходит что-то годное под именем Mortal Kombat. Приятно видеть Тобайаса и Буна снова вместе
Лучше поиграй в версию MK 4 gold с дримкаста. Лучшая версия.
В Голде много изменений как в лучшую так и в худшую стороны. Есть некоторые моменты, которые в обычной МК4 лучше
Персов больше, боëвка динамичнее. Мне даже больше нравится чем в унылом dealy alliance.
Почему Kollection а не Collection?
Господи 30 лет прошло, ну можно же уже знать ответ на сей вопрос по MK...
По той же причине, что и Kombat, а не Combat
Потому что Kombat, а не Combat.