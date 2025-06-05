Фаталити с привкусом ретро: серия Mortal Kombat возвращается со сборником Legacy Kollection

На июньской презентации State of Play компания Digital Eclipse представила Mortal Kombat: Legacy Kollection — масштабную ретро-сборку, которую фанаты культовой серии файтингов просто обязаны опробовать. Коллекция включает более 20 версий классических игр Mortal Kombat, выпущенных в 90-х и начале 2000-х годов.

Студия Digital Eclipse, известная по сборникам Street Fighter: 30th Anniversary и Atari 50, вновь берётся за сохранение игровой истории. В Legacy Kollection войдут как аркадные версии, так и релизы для домашних и портативных консолей, включая Game Boy, Genesis, SNES и даже Game Boy Advance.

Подтверждённый список уже впечатляет:

Mortal Kombat (1992) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear

Mortal Kombat II (1993) — Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X

Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES, Genesis

Ultimate Mortal Kombat 3 (1995) — Arcade, SNES

Mortal Kombat 4 (1997) — Arcade

Mortal Kombat Advance (2001) — GBA

Deadly Alliance (2002) и Tournament Edition (2003) — GBA

Ожидается, что в будущем будут раскрыты и другие включённые тайтлы.

Дата релиза пока не объявлена, но известно, что Legacy Kollection выйдет в 2025 году на PS4 и PS5, а позже, возможно, и на других платформах. Для олдскульных бойцов — это шанс вновь пережить классику.