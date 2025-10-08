Mortal Kombat 4 Arcade из MK: Legacy Kollection получит улучшенную графику

Mortal Kombat: Legacy Kollection — это сборник, который с нетерпением ждут многие поклонники MK. Впервые мы получим версию Mortal Kombat 4, максимально приближенную к аркадной версии. И, судя по всему, эта версия будет отличаться улучшенной графикой.

Digital Eclipse добавила возможность рендеринга игры в разрешении в два или четыре раза выше исходного. Это очень полезное улучшение качества изображения, учитывая, что MK4 — трёхмерная игра. Таким образом, возможность рендеринга в более высоком разрешении сгладит неровности на границах.

Чтобы продемонстрировать эти визуальные улучшения, Digital Eclipse поделилась следующими скриншотами. Сначала идёт оригинальная версия, далее — игра с 2-кратным масштабом рендеринга, и в конце — 4-кратная версия.

Хорошая новость заключается в том, что в MK: Legacy Kollection также будет CRT-фильтр. Так что, теоретически, их можно будет комбинировать.

Digital Eclipse выпустит Mortal Kombat: Legacy Kollection 30 октября.