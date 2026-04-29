Mortal Kombat: Legacy Kollection получила кроссплей - классика наконец объединяет игроков на всех платформах

Классические файтинги из Mortal Kombat: Legacy Kollection получили крупное обновление, и это как раз тот случай, когда изменения действительно ощущаются. Главная новинка — полноценный кроссплей, позволяющий сражаться между PlayStation, Xbox, Nintendo и PC. Для серии, которая десятилетиями жила в рамках отдельных платформ, это важный и, честно говоря, запоздалый шаг.

Теперь онлайн стал заметно удобнее: быстрые матчи и «Онлайн-аркада» объединяют игроков в единое сообщество, а система комнат по коду упрощает игру с друзьями. Появился и новый режим «2 на 2» для классических версий Ultimate Mortal Kombat 3 и Mortal Kombat Trilogy — приятное дополнение, которое освежает привычный геймплей, пусть и не революционно.

Отдельно стоит отметить поддержку VRR: синхронизация с оригинальной частотой кадров делает бои ближе к аркадному опыту. Это тонкое, но важное улучшение — именно такие детали и формируют ощущение «той самой» классики.

В целом обновление выглядит как грамотная работа над фундаментом. Без громких нововведений, но с правильными акцентами: объединение игроков, стабильность и уважение к оригиналу. Пожалуй, именно этого и не хватало коллекции, чтобы окончательно превратиться из ностальгического сборника в живую онлайн-площадку.