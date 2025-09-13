Mortal Kombat: Legacy Kollection получила точную дату выхода

Warner Bros. Games официально объявила даты выхода Mortal Kombat: Legacy Kollection во время трансляции Nintendo Direct. Цифровая версия коллекции появится 30 октября, а физические версии — 12 декабря.

Mortal Kombat: Legacy Kollection объединяет 11 классических игр культовой файтинг-франшизы, от оригинальной игры до Deadly Alliance. Одним из анонсированных нововведений является поддержка онлайн-матчей с откатом сетевого кода — технологией, которая обещает снизить задержку и обеспечить более плавный игровой процесс в сетевых сражениях. Помимо многопользовательского режима, все игры также доступны в традиционном одиночном режиме.

Подтверждённые игры для сборника:

Mortal Kombat – 1992 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear)

Mortal Kombat II – 1993 (Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X)

Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, SNES, Genesis)

Ultimate Mortal Kombat 3 – 1995 (Arcade, WaveNet Arcade, SNES)

Mortal Kombat Trilogy – 1996 (PlayStation)

Mortal Kombat 4 – 1997 (Arcade)

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero – 1997 (PlayStation)

Mortal Kombat Special Forces – 2000 (PlayStation)

Mortal Kombat Advance – 2001 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Deadly Alliance – 2002 (Game Boy Advance)

Mortal Kombat: Tournament Edition – 2003 (Game Boy Advance)

Сборник не ограничивается только играми, предлагая дополнительный контент, такой как интерактивный документальный фильм об истории франшизы и подробные биографии всех культовых персонажей серии. Этот дополнительный материал порадует как давних поклонников, так и новых игроков, интересующихся богатой мифологией серии.

Mortal Kombat: Legacy Kollection выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.