Mortal Kombat: Legacy Kollection получит физические издания на консолях

Digital Eclipse, специализирующаяся на цифровой реставрации классических видеоигр, и издатель Atari официально анонсировали физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection. Предварительные заказы на физические издания уже открыты на сайтах Atari.com, LimitedRunGames.com и у других крупных ритейлеров.
Физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection включают в себя:
- Стандартное издание — базовая игра доступна для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch за 49,99 долларов США, а на Nintendo Switch 2 — за 59,99 долларов США. Версии для Nintendo будут поставляться с картриджами с полным набором данных.
- В качестве особого бонуса первого дня все предзаказы стандартного издания будут включать эксклюзивный чехол, доступный только фанатам, оформившим предзаказ.
- Deluxe Edition — включает стандартное издание, а также стилбук, мини-шатры, магнит, постер, лентикулярную карту, флаеры для игровых автоматов и карточки для игровых автоматов. Издание Deluxe доступно для предзаказа на PlayStation 5 и Nintendo Switch за 69,99 долларов США и на Nintendo Switch 2 за 79,99 долларов США.
- Kollector’s Edition — это издание, разработанное компанией Limited Run Games, включает стандартное издание, а также статуэтку для контроллера Горо, памятный жетон для игровых автоматов, иллюстрацию в твёрдом переплёте, книгу с историей и набор значков. Все предметы упакованы в специальную пронумерованную коллекционную коробку. Премиальное издание доступно для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК за 149,99 долларов США.
Стандартное и Deluxe-издания Mortal Kombat: Legacy Kollection поступят в продажу 12 декабря 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Дата начала поставок издания Kollector’s Edition будет объявлена позднее.
Цифровая версия игры будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК в Steam, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Дата выхода будет объявлена позднее.
щас бы перепродавать игры 30летней давности за 50 баксов
Вроде как, обещано что там будут все версии (среди которых и версии с игровых автоматов, что были самыми сочными по графике). Так что думаю, стоят того. Кроме всего прочего они будут содержать свой нет код, через который можно будет играть с друзьями по сети. А такой фичей обзавёлся только МК 2009 года и последующие.
Думаю будет большим сюрпризом, если они и спин-оффы туда запихнут. Первые два мне до лампочки, но вот если запилят Монахов Шаолиня...это было бы довольно круто. Пройти сюжетку по онлайну, да и версус там не плохой.
так там версии с 1й по четверку вроде как только. но если остальные запилят то неплохо
Снова решили погреть руки за счет легендарной серии.
Горо всратый. А так для коллекции взял бы
вот кому это над ?есть же хорошие фанатские сборки в интернете
фанатские сборки, это так назывемый мугеновский трэш?
Жду на картридже🤘 Была чёрная бита, похожая на эту монету :)
ха...у меня тоже) и вся коллекция кэпсов мк
Там потом помню и летучки ещё дальше пошли:
ээээххх....школьные годы впомнил))) еще журнал мк2 с наклейками был,переливающиеся были редкими))
когда уже не знают что разработать... продают старое в новом фантике.. пздц конечн за такое платить
Если кейджа восресят тогда найс, последняя на сеги была соме то роботы с самодитонацией а сейчас бабки какието.
могли бы текстуры подтянуть и отзывчивость управления
Я пожалуй закажу издание в зелёном магазине😎 // Алексей Русич
Да уж тогда через эмулятор поиграй 🤣 // Александр Ш
Лихо они вообще решили переиздать то что уже было но умерло из-за GFWL, добавили пару плюшек и заново издают