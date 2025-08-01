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Mortal Kombat: Legacy Kollection 2025 г.
Экшен, Аркада, Файтинг
7.3 18 оценок

Mortal Kombat: Legacy Kollection получит физические издания на консолях

monk70 monk70

Digital Eclipse, специализирующаяся на цифровой реставрации классических видеоигр, и издатель Atari официально анонсировали физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection. Предварительные заказы на физические издания уже открыты на сайтах Atari.com, LimitedRunGames.com и у других крупных ритейлеров.

Физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection включают в себя:

  • Стандартное издание — базовая игра доступна для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch за 49,99 долларов США, а на Nintendo Switch 2 — за 59,99 долларов США. Версии для Nintendo будут поставляться с картриджами с полным набором данных.
    • В качестве особого бонуса первого дня все предзаказы стандартного издания будут включать эксклюзивный чехол, доступный только фанатам, оформившим предзаказ.
  • Deluxe Edition — включает стандартное издание, а также стилбук, мини-шатры, магнит, постер, лентикулярную карту, флаеры для игровых автоматов и карточки для игровых автоматов. Издание Deluxe доступно для предзаказа на PlayStation 5 и Nintendo Switch за 69,99 долларов США и на Nintendo Switch 2 за 79,99 долларов США.
  • Kollector’s Edition — это издание, разработанное компанией Limited Run Games, включает стандартное издание, а также статуэтку для контроллера Горо, памятный жетон для игровых автоматов, иллюстрацию в твёрдом переплёте, книгу с историей и набор значков. Все предметы упакованы в специальную пронумерованную коллекционную коробку. Премиальное издание доступно для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК за 149,99 долларов США.

Стандартное и Deluxe-издания Mortal Kombat: Legacy Kollection поступят в продажу 12 декабря 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Дата начала поставок издания Kollector’s Edition будет объявлена позднее.

Цифровая версия игры будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК в Steam, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Дата выхода будет объявлена позднее.

18
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Talendor3

щас бы перепродавать игры 30летней давности за 50 баксов

9
Pravda_RUB

Вроде как, обещано что там будут все версии (среди которых и версии с игровых автоматов, что были самыми сочными по графике). Так что думаю, стоят того. Кроме всего прочего они будут содержать свой нет код, через который можно будет играть с друзьями по сети. А такой фичей обзавёлся только МК 2009 года и последующие.

Думаю будет большим сюрпризом, если они и спин-оффы туда запихнут. Первые два мне до лампочки, но вот если запилят Монахов Шаолиня...это было бы довольно круто. Пройти сюжетку по онлайну, да и версус там не плохой.

Talendor3 Pravda_RUB

так там версии с 1й по четверку вроде как только. но если остальные запилят то неплохо

Egik81

Снова решили погреть руки за счет легендарной серии.

4
-zotik-

Горо всратый. А так для коллекции взял бы

2
vertehwost

вот кому это над ?есть же хорошие фанатские сборки в интернете

1
Vad_Teller

фанатские сборки, это так назывемый мугеновский трэш?

2
ka27

Жду на картридже🤘 Была чёрная бита, похожая на эту монету :)

1
Farsh78rus

ха...у меня тоже) и вся коллекция кэпсов мк

1
ka27 Farsh78rus

Там потом помню и летучки ещё дальше пошли:

Farsh78rus ka27

ээээххх....школьные годы впомнил))) еще журнал мк2 с наклейками был,переливающиеся были редкими))

fRyzeiQ

когда уже не знают что разработать... продают старое в новом фантике.. пздц конечн за такое платить

Trevor2025

Если кейджа восресят тогда найс, последняя на сеги была соме то роботы с самодитонацией а сейчас бабки какието.

SULIK 712

могли бы текстуры подтянуть и отзывчивость управления

Пользователь ВКонтакте

Я пожалуй закажу издание в зелёном магазине😎 // Алексей Русич

Пользователь ВКонтакте

Да уж тогда через эмулятор поиграй 🤣 // Александр Ш

Kamishini1993

Лихо они вообще решили переиздать то что уже было но умерло из-за GFWL, добавили пару плюшек и заново издают

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