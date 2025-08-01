Mortal Kombat: Legacy Kollection получит физические издания на консолях

Digital Eclipse, специализирующаяся на цифровой реставрации классических видеоигр, и издатель Atari официально анонсировали физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection. Предварительные заказы на физические издания уже открыты на сайтах Atari.com, LimitedRunGames.com и у других крупных ритейлеров.

Физические издания Mortal Kombat: Legacy Kollection включают в себя:

Стандартное издание — базовая игра доступна для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch за 49,99 долларов США, а на Nintendo Switch 2 — за 59,99 долларов США. Версии для Nintendo будут поставляться с картриджами с полным набором данных.

В качестве особого бонуса первого дня все предзаказы стандартного издания будут включать эксклюзивный чехол, доступный только фанатам, оформившим предзаказ.

Deluxe Edition — включает стандартное издание, а также стилбук, мини-шатры, магнит, постер, лентикулярную карту, флаеры для игровых автоматов и карточки для игровых автоматов. Издание Deluxe доступно для предзаказа на PlayStation 5 и Nintendo Switch за 69,99 долларов США и на Nintendo Switch 2 за 79,99 долларов США.

Kollector’s Edition — это издание, разработанное компанией Limited Run Games, включает стандартное издание, а также статуэтку для контроллера Горо, памятный жетон для игровых автоматов, иллюстрацию в твёрдом переплёте, книгу с историей и набор значков. Все предметы упакованы в специальную пронумерованную коллекционную коробку. Премиальное издание доступно для предзаказа на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК за 149,99 долларов США.

Стандартное и Deluxe-издания Mortal Kombat: Legacy Kollection поступят в продажу 12 декабря 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 и ПК. Дата начала поставок издания Kollector’s Edition будет объявлена позднее.

Цифровая версия игры будет доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, ПК в Steam, Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch. Дата выхода будет объявлена позднее.