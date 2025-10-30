ЧАТ ИГРЫ
Mortal Kombat: Legacy Kollection 30.10.2025
Экшен, Аркада, Файтинг
8.4 48 оценок

Mortal Kombat: Legacy Kollection попала под волну критики из-за отсутствия базовых функций

monk70 monk70

Выход Mortal Kombat: Legacy Kollection должен был стать праздником для поклонников серии, но вместо ностальгии и радости он вызвал волну критики. Игроки жалуются на отсутствие в наборе нескольких базовых сетевых функций, в частности, на отсутствие публичных и закрытых лобби.

В настоящее время единственный способ играть онлайн — через режим «Быстрая игра», где пары игроков подбираются случайным образом, без возможности приглашать друзей. Это решение сильно ударило по турнирному сообществу и любителям онлайн-дуэлей, отговорив многих от покупки игры.

У большинства людей, выросших на Mortal Kombat, теперь есть семьи и обязанности — они не могут просто заскочить к друзьям поиграть.

Фанаты обвиняют Digital Eclipse и издателя Warner Bros. Games в отсутствии прозрачности, поскольку об отсутствии лобби было объявлено всего за 12 часов до релиза.

Это несправедливо по отношению к игрокам, которые оформили предзаказ, не зная этих подробностей. Подобные функции были стандартом отрасли на протяжении 20 лет.

Ситуация усугубляется тем, что игра не поддерживает кроссплатформенную игру, а в разделе «скоро» официального FAQ нет упоминания о её планируемом появлении.

Ещё одна Mortal Kombat без базовых функций на старте…

Хотя Digital Eclipse анонсировала обновления, многие игроки считают, что одна из крупнейших франшиз в истории игр заслуживает гораздо лучшего обращения.

Комментарии:  8
Giggity
Выбрали семью и обязанности и ещё хотите время на поиграть? ))
Как говорится "И рыбку съесть, и на х.. сесть?"

8
PersonaR8

Подрасти сначала дружище.

4
Giggity PersonaR8

После тебя приятель. Жду только тебя.

2
Batchankoff

А я больше удивился, что WB даже хоть немного не подтянули графику в игре. Всё настолько пиксельное, что больно смотреть. На эмуляторе Sega она выглядит приятнее. Очередной ленивый "перевыпуск".

1
Беккер5443

Там можно графику настроить, так же разрешение, можно на весь экран или как на игровом автомате сделать.

1
Беккер5443

Не удивительно какой у нас год паршивый, вспомнить былое прошлое, как на консолях особенно на sega mega drive в детстве рубился в MK, люди играли на игровом автомате в котором закидывая монетку чтобы поиграть в этот файтинг, какой то онлайн важнее чем вспомнить настольгию, я прям в шоке.

1
jax baron

25 г на дворе а с ботам поиграть так и не прикрутили