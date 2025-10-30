Mortal Kombat: Legacy Kollection попала под волну критики из-за отсутствия базовых функций

Выход Mortal Kombat: Legacy Kollection должен был стать праздником для поклонников серии, но вместо ностальгии и радости он вызвал волну критики. Игроки жалуются на отсутствие в наборе нескольких базовых сетевых функций, в частности, на отсутствие публичных и закрытых лобби.
В настоящее время единственный способ играть онлайн — через режим «Быстрая игра», где пары игроков подбираются случайным образом, без возможности приглашать друзей. Это решение сильно ударило по турнирному сообществу и любителям онлайн-дуэлей, отговорив многих от покупки игры.
У большинства людей, выросших на Mortal Kombat, теперь есть семьи и обязанности — они не могут просто заскочить к друзьям поиграть.
Фанаты обвиняют Digital Eclipse и издателя Warner Bros. Games в отсутствии прозрачности, поскольку об отсутствии лобби было объявлено всего за 12 часов до релиза.
Это несправедливо по отношению к игрокам, которые оформили предзаказ, не зная этих подробностей. Подобные функции были стандартом отрасли на протяжении 20 лет.
Ситуация усугубляется тем, что игра не поддерживает кроссплатформенную игру, а в разделе «скоро» официального FAQ нет упоминания о её планируемом появлении.
Ещё одна Mortal Kombat без базовых функций на старте…
Хотя Digital Eclipse анонсировала обновления, многие игроки считают, что одна из крупнейших франшиз в истории игр заслуживает гораздо лучшего обращения.
Выбрали семью и обязанности и ещё хотите время на поиграть? ))
Как говорится "И рыбку съесть, и на х.. сесть?"
Подрасти сначала дружище.
После тебя приятель. Жду только тебя.
А я больше удивился, что WB даже хоть немного не подтянули графику в игре. Всё настолько пиксельное, что больно смотреть. На эмуляторе Sega она выглядит приятнее. Очередной ленивый "перевыпуск".
Там можно графику настроить, так же разрешение, можно на весь экран или как на игровом автомате сделать.
Не удивительно какой у нас год паршивый, вспомнить былое прошлое, как на консолях особенно на sega mega drive в детстве рубился в MK, люди играли на игровом автомате в котором закидывая монетку чтобы поиграть в этот файтинг, какой то онлайн важнее чем вспомнить настольгию, я прям в шоке.
25 г на дворе а с ботам поиграть так и не прикрутили