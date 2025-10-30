Mortal Kombat: Legacy Kollection попала под волну критики из-за отсутствия базовых функций

Выход Mortal Kombat: Legacy Kollection должен был стать праздником для поклонников серии, но вместо ностальгии и радости он вызвал волну критики. Игроки жалуются на отсутствие в наборе нескольких базовых сетевых функций, в частности, на отсутствие публичных и закрытых лобби.

В настоящее время единственный способ играть онлайн — через режим «Быстрая игра», где пары игроков подбираются случайным образом, без возможности приглашать друзей. Это решение сильно ударило по турнирному сообществу и любителям онлайн-дуэлей, отговорив многих от покупки игры.

У большинства людей, выросших на Mortal Kombat, теперь есть семьи и обязанности — они не могут просто заскочить к друзьям поиграть.

Фанаты обвиняют Digital Eclipse и издателя Warner Bros. Games в отсутствии прозрачности, поскольку об отсутствии лобби было объявлено всего за 12 часов до релиза.

Это несправедливо по отношению к игрокам, которые оформили предзаказ, не зная этих подробностей. Подобные функции были стандартом отрасли на протяжении 20 лет.

Ситуация усугубляется тем, что игра не поддерживает кроссплатформенную игру, а в разделе «скоро» официального FAQ нет упоминания о её планируемом появлении.

Ещё одна Mortal Kombat без базовых функций на старте…

Хотя Digital Eclipse анонсировала обновления, многие игроки считают, что одна из крупнейших франшиз в истории игр заслуживает гораздо лучшего обращения.