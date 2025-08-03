Mortal Kombat Legacy Kollection предложит более 20 версий классических игр и интерактивный документальный фильм

В интервью руководитель производства Стивен Фрост поделился подробностями о том, что ждет игроков в самой полной коллекции по вселенной Смертельной битвы.
По словам Фроста, основной задачей было собрать не просто несколько игр, а представить целую эпоху. Основной продукт — это более 20 различных игр Mortal Kombat в этой коллекции, — пояснил он. Главный фокус сделан на оригинальных аркадных версиях: Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 и Mortal Kombat 4. Однако сборник не ограничится только ими. Разработчики также переносят большое количество портов для домашних консолей и портативных устройств, включая такие редкие платформы, как 32X и Game Gear.
Такое разнообразие версий, по мнению студии, необходимо для полного погружения в историю серии. В зависимости от того, кто вы, вы, вероятно, выросли, играя в разные игры Mortal Kombat. У вас разная ностальгия по разным играм — отметил Фрост. Он привел в пример версию для Game Boy, которая для многих стала первым знакомством с франшизой.
Помимо самих игр, Mortal Kombat Legacy Kollection предложит уникальный интерактивный документальный фильм. Digital Eclipse посетила студию NetherRealm, чтобы записать новые интервью с создателями оригинальных игр и изучить архивы. Мы получили привилегию поехать в студию NetherRealm... и в итоге взяли интервью почти у 25 разных людей — рассказал Стивен. Результатом стали почти 3 часа нового документального материала, который расскажет об источниках вдохновения, процессе разработки и влиянии Mortal Kombat на игровую индустрию. Весь контент будет представлен в формате интерактивной хроники, позволяющей игрокам изучать историю серии через документы, арты, фотографии и геймплейные ролики.
Цель такого подхода — не просто выпустить сборник, а дать контекст, который будет интересен как преданным фанатам, так и новичкам, желающим понять, почему эти игры стали культовыми.
Пусть добавят MK Gold из dreamcast, Deadly Alliance, Deception, Armageddon (все 3 игры из ps2).
Deadly Alliance вроде как уже добавили, а именно версию для GBA!
Именно этой версии на ПК и не хватало
Версия для GBA на помойку!
Поговаривают, что сборнике должен быть Live tour, который видели, только купившие билет на это шоу в 1995 году
Там будет:
MK 1 - Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear.
MK 2 - Arcade, SNES, Genesis, Game Boy, X32
MK 3 - Arcade, SNES, Genesis.
UMK 3 - Arcade, SNES.
MK Trilogy - PS 1
MK 4 - Arcade.
MK Advance - Game Boy Advance.
MK V Deadly Alliance - Game Boy Advance.
MK Tournament Edition - Game Boy Advance.
Убрать стандартную MK3 вместе с MK Advance и будет кайф)
К сожалению. Но быть может есть надежда на дальнейший выпуск ретро коллекции в виде MK Legacy Kollection 2.
И туда добавят MK Gold из dreamcast, Mythologies Sub-Zero, Deadly Alliance, Deception вместе с Unchained, Armageddon, ну и еще Shaolin Monks.
жду армагеддон и норм дедли альяна остальное так на потеху