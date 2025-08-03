Mortal Kombat Legacy Kollection предложит более 20 версий классических игр и интерактивный документальный фильм

В интервью руководитель производства Стивен Фрост поделился подробностями о том, что ждет игроков в самой полной коллекции по вселенной Смертельной битвы.

По словам Фроста, основной задачей было собрать не просто несколько игр, а представить целую эпоху. Основной продукт — это более 20 различных игр Mortal Kombat в этой коллекции, — пояснил он. Главный фокус сделан на оригинальных аркадных версиях: Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 и Mortal Kombat 4. Однако сборник не ограничится только ими. Разработчики также переносят большое количество портов для домашних консолей и портативных устройств, включая такие редкие платформы, как 32X и Game Gear.

Такое разнообразие версий, по мнению студии, необходимо для полного погружения в историю серии. В зависимости от того, кто вы, вы, вероятно, выросли, играя в разные игры Mortal Kombat. У вас разная ностальгия по разным играм — отметил Фрост. Он привел в пример версию для Game Boy, которая для многих стала первым знакомством с франшизой.

Помимо самих игр, Mortal Kombat Legacy Kollection предложит уникальный интерактивный документальный фильм. Digital Eclipse посетила студию NetherRealm, чтобы записать новые интервью с создателями оригинальных игр и изучить архивы. Мы получили привилегию поехать в студию NetherRealm... и в итоге взяли интервью почти у 25 разных людей — рассказал Стивен. Результатом стали почти 3 часа нового документального материала, который расскажет об источниках вдохновения, процессе разработки и влиянии Mortal Kombat на игровую индустрию. Весь контент будет представлен в формате интерактивной хроники, позволяющей игрокам изучать историю серии через документы, арты, фотографии и геймплейные ролики.

Цель такого подхода — не просто выпустить сборник, а дать контекст, который будет интересен как преданным фанатам, так и новичкам, желающим понять, почему эти игры стали культовыми.