Mortal Kombat: Legacy Kollection представлен игровой процесс с улучшениями

На прошедшем мероприятии EVO представители студии Digital Eclipse и издательства Atari продемонстрировали игровой процесс грядущего сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection. Основное внимание было уделено Mortal Kombat Trilogy, которая получила ряд существенных технических улучшений.

В сборник войдут аркадные и многие домашние версии Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy и Mortal Kombat 4. Разработчики подтвердили, что за основу для Mortal Kombat Trilogy была взята версия для PlayStation 1, которая известна своими длительными загрузками.

Главным улучшением стала практически полная ликвидация загрузочных экранов. Это особенно заметно при использовании способности Шан Цзуна превращаться в других бойцов — теперь морфинг происходит мгновенно, в отличие от оригинала, где игрокам приходилось ждать по несколько секунд. По словам разработчиков, это изменение распространяется на всю игру, включая переходы между боями и экранами выбора.

Кроме того, были исправлены другие технические недочеты оригинала. Например, была увеличена скорость навигации по экрану выбора персонажей, который в версии для PS1 был медленным и неотзывчивым. Также был устранен баг с полосой Агрессора, который в оригинале мог самопроизвольно активироваться для одного из игроков, даже если опция была отключена. Команда Digital Eclipse заявила, что их цель — создать ультимативную версию классических игр, которая будет интересна как ветеранам серии, так и новым игрокам.