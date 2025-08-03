Mortal Kombat: Legacy Kollection представлен игровой процесс с улучшениями

На прошедшем мероприятии EVO представители студии Digital Eclipse и издательства Atari продемонстрировали игровой процесс грядущего сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection. Основное внимание было уделено Mortal Kombat Trilogy, которая получила ряд существенных технических улучшений.
В сборник войдут аркадные и многие домашние версии Mortal Kombat, Mortal Kombat II, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat Trilogy и Mortal Kombat 4. Разработчики подтвердили, что за основу для Mortal Kombat Trilogy была взята версия для PlayStation 1, которая известна своими длительными загрузками.
Главным улучшением стала практически полная ликвидация загрузочных экранов. Это особенно заметно при использовании способности Шан Цзуна превращаться в других бойцов — теперь морфинг происходит мгновенно, в отличие от оригинала, где игрокам приходилось ждать по несколько секунд. По словам разработчиков, это изменение распространяется на всю игру, включая переходы между боями и экранами выбора.
Кроме того, были исправлены другие технические недочеты оригинала. Например, была увеличена скорость навигации по экрану выбора персонажей, который в версии для PS1 был медленным и неотзывчивым. Также был устранен баг с полосой Агрессора, который в оригинале мог самопроизвольно активироваться для одного из игроков, даже если опция была отключена. Команда Digital Eclipse заявила, что их цель — создать ультимативную версию классических игр, которая будет интересна как ветеранам серии, так и новым игрокам.
Лучше бы графоний обновили и сделали фигурки красивыми.
Да! Я думал, что хоть разрешение моделек повысят( и А это просто как через обычный эмулятор идет(
Там они чет обмолвились о новых фильтрах. Макс их спросил. Будут типа сглаживания, типа пузатый тв.
Могли бы хоть графику сделать как Стрит Рейдж 4, неужели было так влом немного запариться для фанатов!!
да! согласен
а самое главное в сборнике нету самой крутой части под названием MK Trilogy
Ты как смотрел? Будет, плюс они исправят ошибки PS1 версии.
Ничего путём и не поменяли, эти игры можно и на мобилки скачать, только деньги выкачивают, фанаты по любому купят малолетние
Скорее старолетние....
Фанаты,которые её купят,уже давно не малолетние.)
Надеюсь хоть в этот раз порт трилоджи будет норм...
Жесть, они хвалятся тем, что могли убрать загрузку в игре 30летней давности %))
Я разрешение будет увеличено???
Джойстики в комплекте будут идти?)))
Похоже обзор самого интересного (MK4 и возможно MK Gold) оставили напоследок
надеюсь они возьмут за основу версию Mortal Kombat 4 GOLD с дримкаста так как она более полная версия+там есть Киборг Сайрекс которого не было в версии для PS1