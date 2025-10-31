Сборник Mortal Kombat: Legacy Kollection получил релизный трейлер

Digital Eclipse и Atari при поддержке WB Games выпустили на ПК, консолях и Nintendo Switch Mortal Kombat: Legacy Kollection — ультимативный сборник культовых файтингов. В коллекцию вошли одиннадцать игр серии: от оригинального Mortal Kombat и Mortal Kombat Trilogy до Mythologies: Sub-Zero, Special Forces и Tournament Edition, включая версии с аркадных автоматов, SNES, SEGA Mega Drive, Game Boy и PlayStation.

Сборник получил онлайн-поддержку, сетевой код отката и другие современные доработки. Кроме того, игроки смогут изучить тонну документальных материалов, посвящённых истории и разработке серии. Legacy Kollection позволяет пережить всю эволюцию Mortal Kombat, объединяя классику и современные возможности для фанатов и новых игроков.