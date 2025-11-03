Сборник Mortal Kombat: Legacy Kollection стартовал в Steam с неоднозначными отзывами

Сборник Mortal Kombat: Legacy Kollection должен был порадовать фанатов франшизы. В него вошли первые четыре игры Mortal Kombat, включая WaveNet-версию Ultimate Mortal Kombat 3, ранее считавшуюся утерянной, а также менее известные спин-оффы, такие как Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero. Кроме того, в комплект входит интерактивный документальный фильм об истории кровавой файтинг-серии в стиле The Making of Karateka.

Тем не менее, всего через несколько дней после релиза 45% отзывов в Steam были отрицательными.

Задержка ввода неприемлемо высока во всех играх, даже офлайн

Онлайн в ужасном состоянии. Быстрые матчи только со случайными людьми. Нельзя стоять в очереди больше чем на одну игру одновременно, поэтому сообщество расколото между играми.

В MK Kollection для 360/PS3, которая вышла более 10 лет назад, сетевой код был лучше, чем здесь.

Игроки жалуются не только на задержки и онлайн, но и на ИИ:

Поскольку половина матча — это просто социальная дистанция с противником и стояние в 6 футах от меня, Боже, не дай Миленна заболеет ******** ковидом.

Согласно разделу часто задаваемых вопросов Digital Eclipse, лобби появятся в обновлении после релиза. Также был выпущен хотфикс, исправляющий некоторые проблемы со звуком и ряд других ошибок. Вполне возможно, что ситуация изменится, но обидно, когда игры 30-летней давности выходят на ПК с ощущением, что над ними нужно ещё немного поработать. По крайней мере, документальный фильм был хорошо принят — именно ему посвящено большинство положительных отзывов.