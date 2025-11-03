Sony начала возвращать игрокам средства после проблемного запуска Mortal Kombat: Legacy Kollection

Некоторые игроки получают в PS Store нечто редкое: возврат средств за недавно выпущенную игру. Это Mortal Kombat: Legacy Kollection, сборник, который обещал объединить классические игры серии, но в итоге оказался разочаровывающим из-за ряда проблем.

Основная проблема — задержка ввода, которая особенно затрагивает версии для PS4 и PS5, делая игру практически неиграбельной. Кроме того, поступают сообщения о сбоях и нестабильной работе, которые ухудшают игровой процесс.

Разработчик Digital Eclipse официально признал наличие недостатков и заявил в сообщении в X (ранее Twitter), что работает над обновлениями для исправления ошибок. Тем не менее, многие игроки решили не дожидаться патчей и прибегли к запросам возврата средств.

На Reddit появилось несколько сообщений от пользователей, которым удалось получить возврат средств через PS Store. Неясно, занимается ли Sony возвратами средств повсеместно или лишь некоторые запросы одобряются случайно.

Другие игроки на таких платформах, как Xbox и Nintendo Switch, также сообщили об успешном возврате средств, что свидетельствует о широком недовольстве релизом.

Mortal Kombat: Legacy Kollection вышел 30 октября, объединив почти десяток классических игр серии. В сборнике было всё, чтобы порадовать ностальгирующих фанатов, но в итоге он был омрачён техническими недостатками.