Создатели Mortal Kombat: Legacy Kollection уже давно планировали поработать над сборником легендарного файтинга

На презентации State of Play компания Digital Eclipse анонсировала Mortal Kombat: Legacy Kollection — сборник классических игр легендарной серии, стартовавшей в 1992 году. В него войдут ранние части Mortal Kombat, обновлённые для современных платформ.

Как рассказал глава производства Стивен Фрост, идея возникла ещё в 2018 году, во время работы над Street Fighter 30th Anniversary Collection. Тогда студия начала переговоры с Warner Bros. Games, но проект заморозили. Только в 2022-м, после успеха документального сборника Atari 50, диалог с издателем возобновился.

Разработчики стремятся включить не только классические версии, но и их альтернативы — даже спорные порты. Уже подтверждены Ultimate MK3, MK Advance и MK Tournament Edition, но финальный список игр пока держится в секрете.

Для сохранения интриги в феврале были подписаны NDA с фанатами и экспертами. Команда Digital Eclipse ориентирована на обратную связь ещё до релиза, чтобы довести сборник до идеала.