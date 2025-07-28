В магазине Xbox раньше времени появилась точная дата выхода сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection

В цифровом магазине Xbox обнаружена предполагаемая дата выхода сборника Mortal Kombat: Legacy Kollection — 29 сентября 2025 года. Информация опубликована в карточке игры и, судя по оформлению, вряд ли является стандартной заглушкой: вместо привычных 30 или 31 числа с датой на конец квартала, указано конкретное число в конце месяца, что обычно свидетельствует о уже принятом решении издателя.

Legacy Kollection — сборник классических частей Mortal Kombat, охватывающий ранние годы франшизы. Игра разрабатывается студией Digital Eclipse, известной по ремастерам и сборникам ретро-игр. Анонс проекта состоялся в рамках июньского State of Play, где было обещано возвращение культовых файтингов с обновленным оформлением и современными возможностями.

Пока Warner Bros. и NetherRealm официально не подтвердили дату выхода, но её официальный анонс должен состоятся уже в ближайшее время. На подходе крупнейшая игровая выставка Европы — Gamescom 2025, которая пройдет с 20 по 25 августа в Кёльне. Именно там ожидаются новые подробности о сборнике, и, вероятно, там мы узнаем точные сроки релиза.

Таким образом, если утечка из Xbox окажется правдивой, уже этой осенью поклонники олдскульных файтингов смогут вернуться к истокам одного из самых знаковых игровых файтингов в истории.