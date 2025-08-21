В Mortal Kombat: Legacy Kollection войдут Mythologies Sub-Zero и Special Forces

Digital Eclipse анонсировала две следующие — и, скорее всего, последние — игры серии Mortal Kombat: Legacy Kollection. В неё войдут Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero и Mortal Kombat: Special Forces.

Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero — платформер, который разочаровал многих игроков после выхода на первой консоли PlayStation. У игры было много проблем. Хорошая новость заключается в том, что в коллекции появится функция перемотки. Таким образом, вы сможете отматывать время назад и исправлять свои ошибки. Это действительно крутое улучшение качества жизни.

Mortal Kombat: Special Forces — экшен для PlayStation. В нём игроку предстоит взять на себя роль Джакса Бриггса, который вместе со своим агентом Джемини пытается выследить Чёрного Дракона и привлечь его к ответственности. Она считается одной из худших игр серии Mortal Kombat на сегодняшний день.

Помимо этих двух игр, Mortal Kombat: Legacy Kollection будет включать первые четыре основные игры серии MK. Также будут и специальные портативные версии.

Если быть точнее, то MK1 будет доступна в версии для аркадных автоматов, SNES, Genesis, Game Boy и Game Gear. Для MK2 будут доступны версии для аркадных автоматов, SNES, Genesis, Game Boy и 32X. Как ни странно, версии для Game Gear не будет. Для Mortal Kombat 3 будут доступны версии для аркадных автоматов, SNES и Genesis. Что касается UMK3, то будут доступны только версии для аркадных автоматов и SNES. Наконец, для MK4 будет доступна версия для аркадных автоматов.

В коллекцию также войдут версии Mortal Kombat Advance, Mortal Kombat: Deadly Alliance и Mortal Kombat: Tournament Edition для Game Boy Advance.

Стоит также отметить, что в Mortal Kombat: Legacy Kollection будет многопользовательский онлайн-режим с кодом отката. Также в коллекции будут представлены фильтры CRT. Эти фильтры идеально подойдут для двухмерных игр серии MK.