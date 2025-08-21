В Mortal Kombat: Legacy Kollection войдут Mythologies Sub-Zero и Special Forces

Digital Eclipse анонсировала две следующие — и, скорее всего, последние — игры серии Mortal Kombat: Legacy Kollection. В неё войдут Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero и Mortal Kombat: Special Forces.
Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero — платформер, который разочаровал многих игроков после выхода на первой консоли PlayStation. У игры было много проблем. Хорошая новость заключается в том, что в коллекции появится функция перемотки. Таким образом, вы сможете отматывать время назад и исправлять свои ошибки. Это действительно крутое улучшение качества жизни.
Mortal Kombat: Special Forces — экшен для PlayStation. В нём игроку предстоит взять на себя роль Джакса Бриггса, который вместе со своим агентом Джемини пытается выследить Чёрного Дракона и привлечь его к ответственности. Она считается одной из худших игр серии Mortal Kombat на сегодняшний день.
Помимо этих двух игр, Mortal Kombat: Legacy Kollection будет включать первые четыре основные игры серии MK. Также будут и специальные портативные версии.
Если быть точнее, то MK1 будет доступна в версии для аркадных автоматов, SNES, Genesis, Game Boy и Game Gear. Для MK2 будут доступны версии для аркадных автоматов, SNES, Genesis, Game Boy и 32X. Как ни странно, версии для Game Gear не будет. Для Mortal Kombat 3 будут доступны версии для аркадных автоматов, SNES и Genesis. Что касается UMK3, то будут доступны только версии для аркадных автоматов и SNES. Наконец, для MK4 будет доступна версия для аркадных автоматов.
В коллекцию также войдут версии Mortal Kombat Advance, Mortal Kombat: Deadly Alliance и Mortal Kombat: Tournament Edition для Game Boy Advance.
Стоит также отметить, что в Mortal Kombat: Legacy Kollection будет многопользовательский онлайн-режим с кодом отката. Также в коллекции будут представлены фильтры CRT. Эти фильтры идеально подойдут для двухмерных игр серии MK.
ЫЫЫ, наркоманы. Deadly Alliance ГБ Адванс версия вместо ПС2, Куба, Бокса. Ну и 4 Голд заигнорили, козлы.
Уж лучше-б тогда выпустили прототип версию SF и по возможности-б слегка доработали ее.
Ну ЗАЧЕМ выпускать финальную версию?! ЗАЧЕЕЕЕМ?!
Да нормальная игра, но у нее была одна проблемка, которая превращала прохождение в боль: чтобы развернуть героя приходилось нажимать отдельную кнопку. Интересно, додумались ли здесь это исправить
С Deadly Alliance так налажать это пздц.
Deadly Alliance на GBA вполне играбельная, но вот добавить в коллекцию MK Advance вот это уже натурально пздц!
Это выглядит хуже чем МК 1, а должно быть хотя бы так:
Ну, зачем все сразу добавлять когда можно прогреть на покупку второго сборника
🤣 // Александр Феоктистов
Лучше бы просто перевыпустили Gold
можно было картинку хоть немного подкорректировать?