В Steam открылись предзаказы на Mortal Kombat: Legacy Kollection - цена сборника составила 1440 рублей

В Steam стартовали предзаказы на Mortal Kombat: Legacy Kollection, собравшую все классические части легендарного файтинга. До 30 сентября цена составляет 1440 рублей, после — 1600.

Коллекция от Digital Eclipse включает аркадные версии первых четырёх игр серии, Ultimate Mortal Kombat 3, а также порты для SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega 32X и даже Game Boy Advance. В числе редкостей — Mortal Kombat Advance.

Все версии поддерживают сетевую игру с роллбэк-неткодом, а ещё разработчики добавили быстрый доступ к скрытым меню и секретным персонажам.

Помимо игр, сборник предлагает интерактивную документалку о создании Mortal Kombat. Digital Eclipse посетили NetherRealm Studios, записали интервью с Эдом Буном и Джоном Тобиасом, а также показали редкие концепт-арты и кадры с захвата движений.