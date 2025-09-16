В Steam открылись предзаказы на Mortal Kombat: Legacy Kollection - цена сборника составила 1440 рублей

В Steam стартовали предзаказы на Mortal Kombat: Legacy Kollection, собравшую все классические части легендарного файтинга. До 30 сентября цена составляет 1440 рублей, после — 1600.
Коллекция от Digital Eclipse включает аркадные версии первых четырёх игр серии, Ultimate Mortal Kombat 3, а также порты для SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear, Sega 32X и даже Game Boy Advance. В числе редкостей — Mortal Kombat Advance.
Все версии поддерживают сетевую игру с роллбэк-неткодом, а ещё разработчики добавили быстрый доступ к скрытым меню и секретным персонажам.
Помимо игр, сборник предлагает интерактивную документалку о создании Mortal Kombat. Digital Eclipse посетили NetherRealm Studios, записали интервью с Эдом Буном и Джоном Тобиасом, а также показали редкие концепт-арты и кадры с захвата движений.
Собрали старые игрушки в одну кучу и пихают за бабки. Умно. Лучше бы ремейки всех этих частей сделали!
Лучше бы добавили из эпохи ps2 3 игры, mk gold из дримкаста, и тогда цена норм. А так только пиратка, либо играть на эмуляторе.
Ремейк Файтингов брэд. 😕
Дорого,легче эмулятор скачать за 0 рублей и все
1440р за набор игр с эмуляторов.
Сомнительный сборник, который имеет ценность, лишь в виде интервью с создателями, раритетных кадров о создании старых частей и каких-то концепт-артов (которых сольют на youtube и куда-нибудь ещё)
В комплекте идут:
Первые 3 части в разных вариациях. С автоматов, SNES, Genesis и т.д. Окей.
MK Trilogy с PS1
Спинофы Advance, Deadly Alliance, Tournament Edition на сдачу с Game Boy Advance. Идут в разрешении 240x160 и выглядят вот так:
А ещё авторы вшили туда Mortal Kombat 4, кажется, с аркадного автомата. Который, вроде как, обещает картинку в разрешении 320x240. И вот всё примерно такого качества:
Талантливое 👍
Тут некоторые до конца не верят, в такое талантливое качество сборника, и ожидают, что старые 3D-игры будут работать в апскейле, хотя бы до 720п по высоте -- но никто такого не обещал.
Бездарное издание