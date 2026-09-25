Файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe перенесли на ПК с помощью статической рекомпиляции

Файтинг Mortal Kombat vs. DC Universe, вышедший в 2008 году исключительно на консолях PlayStation 3 и Xbox 360, впервые стал доступен на персональных компьютерах без использования традиционных эмуляторов. Энтузиаст под ником KawaiiBunga представил проект MKVDCU-Recomp, представляющий собой нативный порт игры для платформы Windows. Перенос осуществлен методом статической рекомпиляции оригинального исполняемого кода с помощью инструментария ReXGlue.

В отличие от классических эмуляторов вроде Xenia или RPCS3, требующих мощных процессоров для интерпретации и трансляции инструкций в реальном времени, статическая рекомпиляция переводит файл default.xex в машинный код заранее. Такой подход снижает системные требования и обеспечивает высокую кадровую частоту даже на бюджетных сборках. По данным разработчика, игра стабильно работает при 60 кадрах в секунду на видеокарте уровня Nvidia GeForce GTX 1650 SUPER, сохраняя плавность анимаций, звук и корректное управление с геймпада.

Проект не содержит оригинальных файлов Midway Games и Warner Bros. Games, поэтому игрокам требуется собственный легальный образ диска для Xbox 360. Специальный лаунчер на базе .NET 8 автоматически скачивает необходимые средства сборки LLVM, CMake и Ninja, после чего локально компилирует файлы файтинга. Первичный процесс создания сборки занимает от 5 до 20 минут в зависимости от мощности центрального процессора.

В актуальной версии под номером 0.2.1 реализовано экранное меню настроек по нажатию F1, оверлей производительности на клавишу F2, а также технология масштабирования AMD FSR 1 Fast для снижения нагрузки на графический чип. Кроме того, лаунчер получил поддержку фанатских модификаций, позволяющих заменять внутриигровые ресурсы, и встроенную систему автоматических обновлений с GitHub.

На текущем этапе в проекте полноценно протестирован только режим аркады. Автор продолжает устранять сбои при вызове недостающих функций в коде и в дальнейшем планирует портировать нативную версию файтинга на гибридную консоль Nintendo Switch.