Mortal Kombat X 08.04.2015
Экшен, Мультиплеер, Файтинг
8.8 4 259 оценок

Молодая мать из Флориды выиграла турнир по Mortal Kombat XL, играя с новорожденным ребенком на руках

2BLaraSex 2BLaraSex

Женщина с ником Legi0n стала героиней интернета после того, как выиграла турнир по Mortal Kombat XL во Флориде, держа на руках свою пятидневную дочь. Эта победа стала не только спортивным достижением, но и мощным заявлением о том, что родительство не означает отказ от увлечений.

27 сентября, всего через пять дней после сложных родов путем кесарева сечения, Legi0n вместе с мужем решилась поехать на турнир. Несмотря на восстановление после серьезной операции, она решила принять участие в соревнованиях по Mortal Kombat XL. Спокойно убаюкивая на руках маленькую Серезу, молодая мама прошла всю турнирную сетку и в полуфинале обыграла собственного мужа. Призом за победу стали $28 и поездка на крупный турнир DreamHack Atlanta в конце октября.

Legi0n, работающая 3D-художником, признается, что играет в файтинги лишь время от времени - в перерывах между работой и заботой о новорожденной дочери Серезе. Однако ее навыки ничуть не ухудшились с рождением ребенка, что она и доказала на турнире Juicy Game Night в Орландо.

Победа Legi0n вызвала бурю восхищения в сети. Сообщество отмечает не только ее игровое мастерство, но и невероятную стойкость, с которой она совмещала турнирные баталии с заботой о ребенке.

34
19
Комментарии:  19
DemonXL1440

Спасибо, подрочил.

16
utmuk

Молодечик

7
HellowRainbow

Нормальные такие комбаты. Я б сыграл

9
pckot01

Смотри, тот который на второй фотографии справа как бы сам с тобой не сыграл

ZAUSA

Babality.

5
Samson48

Точнее Вabylity

2
utmuk

Муж совсем не поддавался после того как устранил остальных?)

5
Nick1906

Она РСП

vzglydizugla

Затыкала одной кнопкой.

3
jax baron

а дочкой фиталити делала?

2
MORDORR

Младенец втихую читерил из под стола.

2
Anti-Obama

Git gud, scrub.

1
Nick1906

Ставка на РСП

1
UnbearableSavage

Их борьба...

1
