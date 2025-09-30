Молодая мать из Флориды выиграла турнир по Mortal Kombat XL, играя с новорожденным ребенком на руках

Женщина с ником Legi0n стала героиней интернета после того, как выиграла турнир по Mortal Kombat XL во Флориде, держа на руках свою пятидневную дочь. Эта победа стала не только спортивным достижением, но и мощным заявлением о том, что родительство не означает отказ от увлечений.

27 сентября, всего через пять дней после сложных родов путем кесарева сечения, Legi0n вместе с мужем решилась поехать на турнир. Несмотря на восстановление после серьезной операции, она решила принять участие в соревнованиях по Mortal Kombat XL. Спокойно убаюкивая на руках маленькую Серезу, молодая мама прошла всю турнирную сетку и в полуфинале обыграла собственного мужа. Призом за победу стали $28 и поездка на крупный турнир DreamHack Atlanta в конце октября.

Legi0n, работающая 3D-художником, признается, что играет в файтинги лишь время от времени - в перерывах между работой и заботой о новорожденной дочери Серезе. Однако ее навыки ничуть не ухудшились с рождением ребенка, что она и доказала на турнире Juicy Game Night в Орландо.

Победа Legi0n вызвала бурю восхищения в сети. Сообщество отмечает не только ее игровое мастерство, но и невероятную стойкость, с которой она совмещала турнирные баталии с заботой о ребенке.