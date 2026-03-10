Разработчики Mortal Online 2 рассказали о новой системе групп и разделении наград

Разработчики из студии Star Vault поделились подробностями грядущего обновления для Mortal Online 2, в котором появится полноценная система групп. Данное нововведение призвано облегчить коммуникацию между пользователями и помочь игрокам объединяться с незнакомцами для совместного прохождения подземелий или выполнения различных задач.

Находясь в группе, пользователи получают доступ к отдельному внутреннему чату. Максимальное количество участников пока не определено, однако система уже предусматривает защиту от вредительства. Участники с мирными статусами не смогут безнаказанно атаковать напарников или забирать их добычу. При убийстве врагов под управлением искусственного интеллекта полученная слава делится поровну между всеми участниками команды, которые находятся поблизости.

Если в сражении участвует сторонний игрок, то группа расценивается механикой как 1 сущность. Например, если 1 сторонний персонаж и группа из 5 человек нанесут одинаковый урон противнику с наградой в 100 единиц славы, то этот 1 игрок получит 50 единиц, а оставшиеся 50 единиц разделятся между 5 членами группы, принеся каждому по 10 очков славы.

Управление объединением осуществляет лидер, который может приглашать или исключать бойцов, а также передавать свои полномочия. Если лидер выходит из игры, его место занимает другой участник, а пустая группа распускается автоматически. В данный момент разработчики собирают отзывы сообщества о том, стоит ли отображать в интерфейсе полоски здоровья и статусные эффекты напарников. Создатели проекта опасаются, что избыток информации может навредить уникальной атмосфере игры, поэтому просят фанатов поделиться своим мнением в специальном опросе.