Mortal Shell отдают почти бесплатно в Steam - скидка 95% до 22 июня

В Steam началась распродажа на хардкорный ролевой экшен Mortal Shell — игру можно приобрести с огромной скидкой 95% всего за 32 рубля. Акция продлится до 22 июня, так что у всех желающих есть шанс добавить тайтл в свою коллекцию почти даром.
Mortal Shell — это мрачный souls-like экшен с упором на тактические бои, выверенные анимации и атмосферный мир. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков, особенно за оригинальную механику "оболочек" — возможность вселяться в павших воинов с разными стилями боя.
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Её и так в EGS раздавали
Уже все забыли что такое стим. А ты про egs какой-то...
Кстати да, я её и не стал брать тогда.Не в моём вкусе игра.
И даром не надо. Вот совсем не понравилось. Вроде всё офигенно. Но нет. Это как с тем соулслайк про космос.
Про космос или про аугментации?
Или оно и было про космос?
Не оно.
Хелпойнт.
Не стоит того.