Mortal Shell отдают почти бесплатно в Steam - скидка 95% до 22 июня

В Steam началась распродажа на хардкорный ролевой экшен Mortal Shell — игру можно приобрести с огромной скидкой 95% всего за 32 рубля. Акция продлится до 22 июня, так что у всех желающих есть шанс добавить тайтл в свою коллекцию почти даром.

Mortal Shell — это мрачный souls-like экшен с упором на тактические бои, выверенные анимации и атмосферный мир. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков, особенно за оригинальную механику "оболочек" — возможность вселяться в павших воинов с разными стилями боя.

Предложение ограничено, так что не упустите возможность забрать игру по символической цене: