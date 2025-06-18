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Mortal Shell 18.08.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 400 оценок

Mortal Shell отдают почти бесплатно в Steam - скидка 95% до 22 июня

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В Steam началась распродажа на хардкорный ролевой экшен Mortal Shell — игру можно приобрести с огромной скидкой 95% всего за 32 рубля. Акция продлится до 22 июня, так что у всех желающих есть шанс добавить тайтл в свою коллекцию почти даром.

Mortal Shell — это мрачный souls-like экшен с упором на тактические бои, выверенные анимации и атмосферный мир. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков, особенно за оригинальную механику "оболочек" — возможность вселяться в павших воинов с разными стилями боя.

Предложение ограничено, так что не упустите возможность забрать игру по символической цене:

9
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Владислав Якимов

Её и так в EGS раздавали

10
MаnGo

Уже все забыли что такое стим. А ты про egs какой-то...

7
prince0

Кстати да, я её и не стал брать тогда.Не в моём вкусе игра.

1
hpi

И даром не надо. Вот совсем не понравилось. Вроде всё офигенно. Но нет. Это как с тем соулслайк про космос.

3
Rey4rtRO

Про космос или про аугментации?

Или оно и было про космос?

hpi Rey4rtRO

Не оно.

hpi Rey4rtRO

Хелпойнт.

Кей Овальд

Не стоит того.

1