ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mortal Shell 18.08.2020
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.9 377 оценок

В Epic Games Store стартовала раздача Souls-подобного экшена Mortal Shell

monk70
Новости

Пришло время получить еще один бесплатный подарок из Epic Games Store. Теперь игроки на ПК могут получить копию Mortal Shell, чтобы сохранить ее в рамках еженедельной акции, которая заменяет бесплатную раздачу Them's Fightin' Herds с прошлого раза. Как всегда, у вас есть семь дней (до 20 марта), чтобы навсегда добавить игру в свою библиотеку.

Это второе появление Mortal Shell в качестве бесплатного подарка в Epic Games Store, так что не удивляйтесь, если вы уже найдете ее в своей библиотеке.

Разработанная Cold Symmetry и выпущенная в 2020 году, игра представляет собой Soulslike-опыт, предлагающий сложные бои, требующие стратегического мышления при приближении даже к самым простым врагам. Механика закалки позволяет вам на короткое время нейтрализовать урон во время комбо, предлагая различные типы возможностей контратаки в дополнение к основным системам ударов и уклонений, которые можно увидеть в этом жанре.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
KabbalisticJerry

Ну у кого его нет можно забрать. Кормить, вроде, не надо, дают бесплатно)

1
Руслан Меркулов 2

я уже давным-давно его забрал

0
Satty

уже в третий раз раздают это поделие

0
User_200

А будет в четвертый раз следующем году

-1
vertehwost

игра прикольная в начале но кристальная локация вызвала зблев и отбила охоту играть дальше

0
Пользователь ВКонтакте

Раздавали уже, дважды // Миша Калинин

0
Vitaminozic

ну и старье

-2