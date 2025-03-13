В Epic Games Store стартовала раздача Souls-подобного экшена Mortal Shell

Пришло время получить еще один бесплатный подарок из Epic Games Store. Теперь игроки на ПК могут получить копию Mortal Shell, чтобы сохранить ее в рамках еженедельной акции, которая заменяет бесплатную раздачу Them's Fightin' Herds с прошлого раза. Как всегда, у вас есть семь дней (до 20 марта), чтобы навсегда добавить игру в свою библиотеку.

Это второе появление Mortal Shell в качестве бесплатного подарка в Epic Games Store, так что не удивляйтесь, если вы уже найдете ее в своей библиотеке.

Разработанная Cold Symmetry и выпущенная в 2020 году, игра представляет собой Soulslike-опыт, предлагающий сложные бои, требующие стратегического мышления при приближении даже к самым простым врагам. Механика закалки позволяет вам на короткое время нейтрализовать урон во время комбо, предлагая различные типы возможностей контратаки в дополнение к основным системам ударов и уклонений, которые можно увидеть в этом жанре.