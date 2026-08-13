Бета-версию Mortal Shell II скачали уже более миллиона раз

Разработчики Mortal Shell II сообщили о важном достижении: бета-версия игры преодолела отметку в 1 миллион загрузок. Создатели поблагодарили игроков со всего мира за активное участие в тестировании на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.

Полноценный релиз Mortal Shell II состоится 20 августа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а обладатели расширенного доступа смогут начать играть уже 17 августа — в ближайший понедельник.