Бета-версию Mortal Shell II скачали уже более миллиона раз

Разработчики Mortal Shell II сообщили о важном достижении: бета-версия игры преодолела отметку в 1 миллион загрузок. Создатели поблагодарили игроков со всего мира за активное участие в тестировании на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.
Полноценный релиз Mortal Shell II состоится 20 августа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а обладатели расширенного доступа смогут начать играть уже 17 августа — в ближайший понедельник.
Трейлер у неё был мощный.
Игра выглядит весьма привлекательно, особенно в плане геймплея и боевики, надо поиграть при возможности
Если понравилась первая то 2й на ее фоне в сто раз лучше
Игра клевая, геймплей интересный, своеобразный, я бы не сказал что это соулс, т.к. нет шкалы выносливости и есть пауза, ну и в принципе механика всего сильно отличается. Бета прям зашла, понравилась механика контр-удара, звки и музыка зачет, картинка - красота, но HDR еще не подвезли ни на Steam ни на PS5, так бы еще красивее была.😶🌫️
Пока рано говорить,но геймплей и видеоряд выглядит мощно) Как выйдет так сразу будет ясно что по чём)