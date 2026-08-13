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Mortal Shell 2 20.08.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.2 79 оценок

Бета-версию Mortal Shell II скачали уже более миллиона раз

monk70 monk70

Разработчики Mortal Shell II сообщили о важном достижении: бета-версия игры преодолела отметку в 1 миллион загрузок. Создатели поблагодарили игроков со всего мира за активное участие в тестировании на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series.

Полноценный релиз Mortal Shell II состоится 20 августа на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5, а обладатели расширенного доступа смогут начать играть уже 17 августа — в ближайший понедельник.

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18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
Red Salamandra

Трейлер у неё был мощный.

9
AndralStormborn

Игра выглядит весьма привлекательно, особенно в плане геймплея и боевики, надо поиграть при возможности

4
-zotik-

Если понравилась первая то 2й на ее фоне в сто раз лучше

4
Kolyambus

Игра клевая, геймплей интересный, своеобразный, я бы не сказал что это соулс, т.к. нет шкалы выносливости и есть пауза, ну и в принципе механика всего сильно отличается. Бета прям зашла, понравилась механика контр-удара, звки и музыка зачет, картинка - красота, но HDR еще не подвезли ни на Steam ни на PS5, так бы еще красивее была.😶‍🌫️

2
PuaJl4eJl

Пока рано говорить,но геймплей и видеоряд выглядит мощно) Как выйдет так сразу будет ясно что по чём)

1
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