Для Mortal Shell 2 вышло новое обновление: адаптивная сложность, множество исправлений баланса и ошибок

Вышел новый патч для Mortal Shell 2, который добавляет одну из самых значительных новых функций в игровой процесс: экспериментальный режим адаптивной сложности, предназначенный для регулировки силы врагов в зависимости от результатов игрока.
Mortal Shell 2 имела огромный успех у игроков, и команда разработчиков продолжает обновлять её, чтобы сделать ещё лучше. Новый патч представляет адаптивную сложность — дополнительную и экспериментальную опцию, которая динамически изменяет поведение врагов в зависимости от того, как развивается игра. Эта функция отключена по умолчанию и может быть включена или выключена в любое время в настройках игры.
Система работает в обе стороны. Если игрок продолжает выигрывать сражения, не умирая, враги постепенно увеличивают свой урон, здоровье и сопротивление, даже превышая максимальные значения, разрешённые исходным балансом. И наоборот, в сложных ситуациях эти же параметры уменьшаются, и вводится ограничение на урон, который может нанести один удар, относительно общего здоровья игрока, что предотвращает мгновенное уничтожение персонажа при полном здоровье.
Эффекты изменений не являются постоянными: они имеют тенденцию исчезать со временем, постепенно возвращая игру к балансу по умолчанию по мере изменения стиля игры игрока. Ночным режимом является исключение: он может стать сложнее, но никогда не станет легче. В настоящее время игра не сообщает о том, когда система изменяет сложность.
Что касается боя, патч расширяет окно для последовательных парирований с помощью «Бесконечной печати» во время анимации зарядки, позволяя блокировать несколько ударов подряд. Также на врагов могут накладываться статусные эффекты, когда они встают после контратаки.
Многочисленные улучшения касаются оружия, предметов и баланса, а также многих других аспектов игры, включая исправление багов и остаточных проблем. Короче говоря, установите патч, чтобы игра стала лучше, пока мы ждём дальнейших обновлений, которые исправят все оставшиеся проблемы.
поиграл час ,больше не зашел ,очередная соулсосалка,которая ни чем не отличается от других
Смысл адаптивной сложности в мёртвом мире? Просто бегаешь, на пути 100 ответвлений и унылые враги. В этом вся фишка соулсов.
прошел на платину, после последнего патча убрал у вора глупую анимацию доставания оружия после невидимости и после этгго ни один босс не вызвал трудностей. самый легкий соулслайк, говорю как рукож.
Поздно,все давно уже прошли и забыли...
Прошел игру на оригинальной сложности, совсем в хард мод не пошел, и определенно игре нужна была изначально адаптивная сложность. Правда, как мне кажется, ей вообще не стоило быть соулслайком, но баланс - самая большая проблема игры, помимо не самой удачной оптимизации некоторых локаций и лвл дизайна. В остальном, обычный соулслайк, ничего выдающегося.