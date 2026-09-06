Для Mortal Shell 2 вышло новое обновление: адаптивная сложность, множество исправлений баланса и ошибок

Вышел новый патч для Mortal Shell 2, который добавляет одну из самых значительных новых функций в игровой процесс: экспериментальный режим адаптивной сложности, предназначенный для регулировки силы врагов в зависимости от результатов игрока.

Mortal Shell 2 имела огромный успех у игроков, и команда разработчиков продолжает обновлять её, чтобы сделать ещё лучше. Новый патч представляет адаптивную сложность — дополнительную и экспериментальную опцию, которая динамически изменяет поведение врагов в зависимости от того, как развивается игра. Эта функция отключена по умолчанию и может быть включена или выключена в любое время в настройках игры.

Система работает в обе стороны. Если игрок продолжает выигрывать сражения, не умирая, враги постепенно увеличивают свой урон, здоровье и сопротивление, даже превышая максимальные значения, разрешённые исходным балансом. И наоборот, в сложных ситуациях эти же параметры уменьшаются, и вводится ограничение на урон, который может нанести один удар, относительно общего здоровья игрока, что предотвращает мгновенное уничтожение персонажа при полном здоровье.

Эффекты изменений не являются постоянными: они имеют тенденцию исчезать со временем, постепенно возвращая игру к балансу по умолчанию по мере изменения стиля игры игрока. Ночным режимом является исключение: он может стать сложнее, но никогда не станет легче. В настоящее время игра не сообщает о том, когда система изменяет сложность.

Что касается боя, патч расширяет окно для последовательных парирований с помощью «Бесконечной печати» во время анимации зарядки, позволяя блокировать несколько ударов подряд. Также на врагов могут накладываться статусные эффекты, когда они встают после контратаки.

Многочисленные улучшения касаются оружия, предметов и баланса, а также многих других аспектов игры, включая исправление багов и остаточных проблем. Короче говоря, установите патч, чтобы игра стала лучше, пока мы ждём дальнейших обновлений, которые исправят все оставшиеся проблемы.