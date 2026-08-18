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Mortal Shell 2 20.08.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.9 97 оценок

Игроки в восторге от полной женщины-босса Mortal Shell 2 на реактивной инвалидной коляске и с протезом вместо руки

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Игроки Mortal Shell 2 обратили внимание на одного из самых необычных боссов игры — Lady of the Woods, представляющую собой полную женщину с протезом вместо руки, которая сражается с героем, находясь в инвалидной коляске с реактивной тягой.

Необычный дизайн персонажа уже стал предметом активного обсуждения среди игроков, а появление босса в доступной версии игры вызвало немало удивления. Во время сражения она использует свою инвалидную коляску как часть боевого арсенала, совершая стремительные атаки и нанося серьёзный урон.

Lady of the Woods — полноценный босс, с которым игрокам предстоит сразиться в ходе прохождения. Её необычная концепция стала одной из особенностей Mortal Shell 2, привлёкших внимание сообщества ещё до выхода игры. Некоторые игроки уже назвали этот образ одним из лучших примеров «woke-троллинга» со стороны разработчиков, увидев в нём намеренно провокационную концепцию персонажа.

Mortal Shell II выйдет 20 августа 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Devout Edition получили возможность начать играть на три дня раньше — с 17 августа.

31
26
Комментарии:  26
Ваш комментарий
MNM 777

Это отсылка к одной разработчице из Инсомниак )

16
Niт6iтЛиsт4n

Не ну тоесть когда я об этом написал мне плохих реакций набросали а когда новость выпустили так сиотрю все радуются смеются. Лицемерики

13
Нейтан Дрейк
7
Котян Сутоевич

Какая мерзость)). Сразу вспомнился "Rainbow Six Siege" чёт.

6
Кей Овальд

Фу, мерзость... Но ради подгорания повесточных жоп пойдёт.

5
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