Игроки в восторге от полной женщины-босса Mortal Shell 2 на реактивной инвалидной коляске и с протезом вместо руки

Игроки Mortal Shell 2 обратили внимание на одного из самых необычных боссов игры — Lady of the Woods, представляющую собой полную женщину с протезом вместо руки, которая сражается с героем, находясь в инвалидной коляске с реактивной тягой.

Необычный дизайн персонажа уже стал предметом активного обсуждения среди игроков, а появление босса в доступной версии игры вызвало немало удивления. Во время сражения она использует свою инвалидную коляску как часть боевого арсенала, совершая стремительные атаки и нанося серьёзный урон.

Lady of the Woods — полноценный босс, с которым игрокам предстоит сразиться в ходе прохождения. Её необычная концепция стала одной из особенностей Mortal Shell 2, привлёкших внимание сообщества ещё до выхода игры. Некоторые игроки уже назвали этот образ одним из лучших примеров «woke-троллинга» со стороны разработчиков, увидев в нём намеренно провокационную концепцию персонажа.

Mortal Shell II выйдет 20 августа 2026 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Владельцы Devout Edition получили возможность начать играть на три дня раньше — с 17 августа.