Mortal Shell 2 готова к выходу: релизный трейлер показал жестокие сражения и большой мир для исследования

Cold Symmetry и Playstack представили релизный трейлер Mortal Shell 2, до полноценного выхода которой на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series остаётся всего несколько дней. Владельцы расширенного издания Devout Edition уже получили возможность отправиться в мрачный мир игры и приступить к сражениям.

Сиквел сохраняет ключевые особенности первой части: игроков ждут сложные и жестокие битвы, а развитие героя по-прежнему связано с возможностью вселяться в тела выдающихся воинов. Каждая оболочка обладает собственными особенностями и стилем боя, поэтому выбор подходящего тела становится важной частью подготовки к очередному столкновению.

На этот раз Предвестнику предстоит бросить вызов лжебогам и попытаться вернуть к жизни опустошённый мир. Для этого герою необходимо собрать похищенные яйца Андермефер, которые охраняют многочисленные опасные существа. Путь к цели, судя по описанию, будет далеко не самым безопасным.

При этом разработчики заметно расширили возможности исследования. В Mortal Shell 2 появился небольшой открытый мир со множеством альтернативных маршрутов, где можно находить новые оболочки, мощное оружие, улучшения и другие полезные предметы. Благодаря этому игра предлагает не только последовательное прохождение сюжетного пути, но и возможность самостоятельно исследовать окружающие территории.

Мир сиквела включает заброшенные храмы древних богов, запретные леса, холодные склепы и костяные крепости. Для любителей дополнительных испытаний разработчики подготовили около 80 подземелий, которые позволят проверить навыки в бою и поискать ценные находки.

Таким образом, Mortal Shell 2 делает ставку не на радикальный пересмотр формулы оригинала, а на её расширение. Знакомая механика сражений и оболочек теперь сочетается с более свободным исследованием мира и значительно большим количеством мест, куда можно отправиться в поисках новых возможностей для Предвестника.