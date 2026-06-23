Mortal Shell 2 покоряет игроков - открытое бета-тестирование превысило 500 тыс загрузок

Мрачная экшен-RPG Mortal Shell 2 успешно запустила открытое бета-тестирование, и разработчики объявили, что бета-версия, ставшая доступной во время Summer Game Fest две недели назад, уже превысила 500 000 загрузок.

Реакция игроков также положительная. В Steam бета-версия в настоящее время имеет 93% положительных отзывов на основе более чем 1800 обзоров, что указывает на то, что поклонники жанра soulslike очень хорошо приняли сиквел.

Mortal Shell 2 — это самостоятельное продолжение экшен-RPG 2020 года, разработка которого длилась более трёх лет. Игра будет представлять собой связанный открытый мир, который, хотя и не огромен, разработан таким образом, чтобы уважать время игроков и предлагать концентрированный контент без ненужных элементов. Знание первой игры не требуется.

Как и в оригинальной игре, мир будет усеян оболочками павших воинов. Обнаружив их, вы сможете управлять ими и получать новые способности, боевые стили и предысторию для каждого персонажа. Разработчики также обещают жестокие бои, разнообразное оружие, улучшения и секреты, спрятанные в разрушающемся мире.

Открытое бета-тестирование остаётся доступным для всех желающих. Полная версия Mortal Shell 2 выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.