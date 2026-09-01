Mortal Shell 2 за 70 долларов теперь продают почти за 350 долларов - коллекционное издание стало дефицитом

Физическое Revered Edition для Mortal Shell 2 оказалось настолько востребованным, что после распродажи его начали активно перепродавать на вторичном рынке по цене в несколько раз выше официальной.
Издание, выпущенное только для PS5, стоит $70 и включает SteelBook с альтернативной обложкой, физический артбук и набор иллюстраций. Однако желающие купить его после релиза столкнулись с проблемой — тираж уже давно распродан.
На eBay сейчас можно найти предложения дороже $300, но примечательно другое: это не просто завышенные ценники продавцов. Как отмечает издание TheGamer, покупатели действительно отдают такие суммы. Максимальная зафиксированная продажа на момент публикации достигла $344,61 с учётом доставки, а двумя днями ранее другой экземпляр ушёл за $318,62.
Ситуация особенно примечательна на фоне продолжающихся споров вокруг будущего физических игр. Пока Sony готовится постепенно сокращать производство дисков, спрос на ограниченные физические издания показывает, что часть игроков по-прежнему готова серьёзно переплачивать за возможность владеть коробочной версией игры.
При этом рассчитывать на официальный ресток Revered Edition пока не стоит. Сотрудник издательства Playstack ранее говорил о потенциальном пополнении запасов, но подтвердить его не смог. Поэтому желающим приобрести издание сейчас остаётся либо ждать новостей о новом тираже, либо искать его на вторичном рынке — где цена уже почти в пять раз выше первоначальной.
Игру бы лучше починили бы, покупал издания самое п*здатое, в итоге скины пропали в последнем обновлении, играл с генерацией кадров, в итоге в опять же ПОСЛЕДНИМ обновлении сломали генерацию если открыть карту мира. Бл* зла на них не хватает, с*ка за выходные думал пройду, в итоге жду патчей как *блан. А всякие пиратишки играют и в х*й не дуют наверное. Почему я должен ждать патч целый вместо хотфикса обычного, какого х*я, если игра не рабочий к4л в данный момент. Побегать можно но ориентироваться в этих кишках ой как не просто без карты.
Это не дефецит, это преувеличение неадекватов