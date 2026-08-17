Mortal Shell II получила высокие оценки от журналистов - 84 балла на Metacritic и 86 на OpenCritic

Первые отзывы на Mortal Shell II уже начали распространяться, и сиквел, разработанный Cold Symmetry, похоже, завоевал симпатии значительной части специализированных СМИ еще до официального релиза.

Согласно собранным данным, Mortal Shell II имеет рейтинг Metascore 84 на Metacritic, с 17 положительными отзывами, тремя нейтральными отзывами и ни одним отрицательным. На OpenCritic ситуация ещё более благоприятная: игра в жанре souls-like имеет средний балл 86 среди основных критиков, а 89% рецензентов рекомендуют игру. Естественно, эти средние значения могут измениться, поскольку в ближайшие дни в агрегаторы будут добавлены новые обзоры.

Для тех, кто хочет начать играть как можно скорее, Mortal Shell II станет доступна в этот понедельник, 17 августа, для покупателей издания Devotee Edition, которое предлагает до 72 часов раннего доступа. Стандартное издание будет официально выпущено 20 августа 2026 года.

90 – COGconnected

90 – Gamers Heroes

90 – SteamDeckHQ

90 – Hardcore Gamer

90 – Gamesurf

90 – The Outerhaven

90 – Loot Level Chill

90 – Screen Rant

90 – Giant Bomb

90 – DayOne

90 – Shacknews

90 – GamingBolt

85 – CGMagazine

85 – GAMES/CH

80 – Gaming Boulevard

80 – GamesRadar+

80 – IGN

74 – Game 8

70 – Console Creatures

60 – The Wand Report

COGconnected:

Mortal Shell 2 – это невероятно впечатляющая эволюция по сравнению с оригиналом, и я хотел, чтобы она была безупречной. Конечно, это не так. Однако есть проблемы с темпом, прозрачностью, временами сложностью». Шипы и баги незначительны по сравнению с общим достижением Cold Symmetry. Если Mortal Shell — это короткий рассказ, то Mortal Shell 2 — это эпический и богато детализированный роман. Система оболочек реализована в полной мере. Переход от выносливости к решимости делает бой неустанным и рискованным. Если Mortal Shell — это закуска, то Mortal Shell 2 — это полноценное, сытное блюдо, которое должно быть в библиотеке каждого поклонника Soulslike.

SteamDeckHQ:

Mortal Shell 2 — это фантастический soulslike, который оказался увлекательным и интересным для экспериментов. Система развития персонажа побуждает вас пробовать новые способы игры, и вы чувствуете разницу, постоянно пробуя что-то новое и становясь сильнее. Сюжет проще для восприятия, чем в других играх жанра, а мир мрачный и прекрасный. Некоторые ракурсы камеры могут быть немного неудобными, но в конечном итоге это один из лучших soulslike на рынке.

GamesRadar:

Mortal Shell 2 — самый приятный сюрприз года в мире игр. Более амбициозное и доступное продолжение, которое набирает темп и наполняет каждый уголок своего прекрасного открытого мира секретами и идеями. Оно, конечно, не бросает вызов трону всемогущего Elden Ring — да и что бы это было? — но это фантастическая дань уважения, обладающая множеством собственных достоинств, и лучшая игра в жанре Soulslike, в которую я играл со времён последней игры FromSoftware».

Game8:

Mortal Shell 2 — одна из тех игр, которая заставит вас улыбнуться, вспоминая её, но нахмуриться, вспоминая детали. Её ужасающая визуальная составляющая и отточенная боевая система создают множество запоминающихся моментов, но повторяющиеся уровни, несправедливое давление врагов, малое разнообразие билдов и мучительно медленный сюжет делают её одинаково разочаровывающей. Её контент также не оправдывает цену в 49,99 долларов по сравнению с конкурентами. Несмотря на все свои достоинства, Mortal Shell 2 имеет правильные элементы, но не может должным образом собрать их воедино.

The Wand Report:

Mortal Shell II — это чрезмерно амбициозный soulslike, с избытком механик и функций, которые конфликтуют друг с другом, лишённый целостности и не до конца понимающий, что делает этот сложный жанр таким привлекательным для прохождения. Когда всё удачно сочетается, игра становится по-настоящему захватывающей, но достижение этой точки происходит не так часто, как должно.

Mortal Shell II, продолжение игры, вышедшей в 2020 году, значительно расширяет возможности оригинала, предлагая взаимосвязанный открытый мир, новых играбельных оболочек и более агрессивную боевую систему. Одно из главных изменений — удаление шкалы выносливости, что позволяет вести более быстрый и агрессивный бой.