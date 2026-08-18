Mortal Shell II появилась на торрентах за два дня до официального релиза

Mortal Shell II оказалась на торрент-трекерах за два дня до официального выхода. Релиз ролевого экшена запланирован на 20 августа, однако владельцы Deluxe-издания получили возможность начать играть уже 17 августа.

Именно ранний доступ и стал причиной того, что полная версия игры довольно быстро появилась на пиратских ресурсах. Разработчики не стали добавлять в Mortal Shell II отдельную систему защиты от нелегального копирования, ограничившись встроенной DRM Steam.

После получения раннего доступа пиратская версия практически сразу начала распространяться по специализированным сайтам. Таким образом, желающие скачать игру нелегально получили возможность ознакомиться с полной версией ещё до её официального релиза.

При этом утечка произошла всего за несколько дней до выхода — в момент, когда разработчики уже начали публиковать релизные материалы и первые журналистские оценки игры.

Mortal Shell II выходит 20 августа на ПК и консолях.