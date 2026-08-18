Mortal Shell II появилась на торрентах за два дня до официального релиза

Mortal Shell II оказалась на торрент-трекерах за два дня до официального выхода. Релиз ролевого экшена запланирован на 20 августа, однако владельцы Deluxe-издания получили возможность начать играть уже 17 августа.
Именно ранний доступ и стал причиной того, что полная версия игры довольно быстро появилась на пиратских ресурсах. Разработчики не стали добавлять в Mortal Shell II отдельную систему защиты от нелегального копирования, ограничившись встроенной DRM Steam.
После получения раннего доступа пиратская версия практически сразу начала распространяться по специализированным сайтам. Таким образом, желающие скачать игру нелегально получили возможность ознакомиться с полной версией ещё до её официального релиза.
При этом утечка произошла всего за несколько дней до выхода — в момент, когда разработчики уже начали публиковать релизные материалы и первые журналистские оценки игры.
Mortal Shell II выходит 20 августа на ПК и консолях.
Вот тебе и выход игры 🤷🤷
Пираты берут корабли на абордаж прямо в бухте // Артём Слепуха
Игра была куплена ещё после прохождения бетки, оптимизация офигенная не верится даже что делалась на движке ue5 , ценник тоже нормальный не сильно душит. Поиграл на данный момент 3 часа и после 1 части видно как они подняли планку.
Отлично, раз они там все не хотят делать пробники, а так на Зелёном взял и опробовал, если захотел - то купил! )
Ну не появилась бы на релизе из-за Денувы,дак взломали бы через 2 недели - особой разницы нет