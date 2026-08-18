ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mortal Shell 2 20.08.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8 94 оценки

Mortal Shell II появилась на торрентах за два дня до официального релиза

IKarasik IKarasik

Mortal Shell II оказалась на торрент-трекерах за два дня до официального выхода. Релиз ролевого экшена запланирован на 20 августа, однако владельцы Deluxe-издания получили возможность начать играть уже 17 августа.

Mortal Shell 2 готова к выходу: релизный трейлер показал жестокие сражения и большой мир для исследования

Именно ранний доступ и стал причиной того, что полная версия игры довольно быстро появилась на пиратских ресурсах. Разработчики не стали добавлять в Mortal Shell II отдельную систему защиты от нелегального копирования, ограничившись встроенной DRM Steam.

После получения раннего доступа пиратская версия практически сразу начала распространяться по специализированным сайтам. Таким образом, желающие скачать игру нелегально получили возможность ознакомиться с полной версией ещё до её официального релиза.

Mortal Shell II получила высокие оценки от журналистов - 84 балла на Metacritic и 86 на OpenCritic

При этом утечка произошла всего за несколько дней до выхода — в момент, когда разработчики уже начали публиковать релизные материалы и первые журналистские оценки игры.

Mortal Shell II выходит 20 августа на ПК и консолях.

10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Вот тебе и выход игры 🤷🤷

5
Пользователь ВКонтакте

Пираты берут корабли на абордаж прямо в бухте // Артём Слепуха

4
Flow_Line

Игра была куплена ещё после прохождения бетки, оптимизация офигенная не верится даже что делалась на движке ue5 , ценник тоже нормальный не сильно душит. Поиграл на данный момент 3 часа и после 1 части видно как они подняли планку.

3
askazanov

Отлично, раз они там все не хотят делать пробники, а так на Зелёном взял и опробовал, если захотел - то купил! )

3
PuaJl4eJl

Ну не появилась бы на релизе из-за Денувы,дак взломали бы через 2 недели - особой разницы нет

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ