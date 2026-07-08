Mortal Shell II выйдет уже 20 августа: авторы сиквела делают ставку на открытый мир и более динамичные сражения

Издательство Playstack и студия Cold Symmetry объявили дату выхода Mortal Shell II. Продолжение мрачной soulslike-экшен-RPG станет доступно 20 августа на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC через Steam. Одновременно стартовали предзаказы стандартного и расширенного изданий.

Devout Edition предложит до 72 часов раннего доступа и эксклюзивный набор обликов «Obsidian» для всех восьми игровых «Оболочек». Владельцы PlayStation 5 также смогут приобрести коллекционную физическую Revered Edition с металлическим кейсом, артбуком, художественными репродукциями и дополнительными косметическими бонусами.

По словам разработчиков, Mortal Shell II значительно расширит идеи первой части. Игроков ждут более быстрые и агрессивные сражения, глубокая система развития оружия и компактный открытый мир, наполненный секретами и испытаниями. Одной из ключевых механик вновь станут «Оболочки» — тела павших воинов, каждое из которых обладает уникальными способностями и стилем боя.

В роли Предвестника игрокам предстоит отправиться в путешествие по разрушенному миру, исследовать более 60 подземелий и бросить вызов могущественным ложным богам. Судя по представленным материалам, авторы стремятся сохранить фирменную атмосферу оригинала, одновременно сделав игровой процесс масштабнее и разнообразнее.