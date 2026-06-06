На ПК стартовало открытое бета-тестирование экшена Mortal Shell II

Разработчики из студии Cold Symmetry при поддержке издательства Playstack запустили открытое бета-тестирование мрачного ролевого экшена Mortal Shell II на ПК. Пробная версия игры стала доступна в цифровом магазине Steam 6 июня 2026 года.

В рамках текущего тестирования пользователям открыт доступ к стартовым 3 часам игрового процесса, которые включают пролог и первую локацию для исследования. Игроки могут примерить на себя роль Предвестника, захватывать тела павших воинов и использовать их уникальные способности. На протяжении пробного отрезка можно зачищать маяки, исследовать необязательные подземелья, сражаться с мини-боссами и продвигаться к ключевой цели бета-версии в лице локации Marrow Keep. На выбор предлагается оболочка персонажа по имени Tiel, the Acolyte, которая представляет собой один из 8 игровых классов финальной версии.

Весь накопленный во время тестирования прогресс, включая валюту, оружие и найденные предметы, будет сброшен перед официальным релизом. Это сделано для сохранения баланса в полной версии игры. При этом участники бета-теста смогут разблокировать эксклюзивную косметическую награду под названием The Flayed Harbinger, которая перенесется в финальную сборку. Игроки, которым удастся пройти дальше локации Marrow Keep, также получат возможность полностью пропустить вступительный пролог после выхода проекта.

Поскольку игра все еще находится в разработке, авторы предупреждают о возможных технических неполадках, багах и просадках производительности в текущей версии. Для запуска игры на ПК потребуется операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600, не менее 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER или AMD Radeon RX 6600. Для установки требуется 30 ГБ свободного места на SSD.

Релиз полной версии Mortal Shell II запланирован на 2026 год. Проект создается для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox. В игре предусмотрен текстовый перевод на русский язык, включающий локализацию интерфейса и субтитров.