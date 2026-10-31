Обновление Mortal Shell 2 исправляет проблемы с боем, подземельями и вылетами игры

Mortal Shell 2 получила новое обновление, устраняющее широкий спектр проблем, связанных с боем, способностями панциря, предметами, подземельями и игровым процессом в целом. Патч исправляет несколько эксплойтов и проблем с экипировкой, а также устраняет ошибки, связанные с переходами между подземельями, коллизиями и отслеживанием столкновений.
Также улучшены графические настройки, фоторежим, звук и общая стабильность. Убывающий камень получил небольшое усиление, подземелье «Боковое прохождение» теперь можно пройти повторно, а игроки на ПК могут выбрать графический параметр «Overkill».
Некоторые примечания к патчу Mortal Shell 2
Улучшения звука
- Улучшено микширование и синхронизация звука для множества врагов.
- Добавлен эффект Доплера для каменных снарядов разбойников.
- Внесены корректировки в окружающий звук.
Улучшения стабильности и производительности
- Внесены несколько исправлений сбоев и улучшений стабильности, включая исправления сбоев, связанных с Zmey и подземельями.
Улучшены переходы между подземельями:
- Более плавные затухания при входе.
- Фоновые сохранения контрольных точек.
- Уменьшены зависания.
- Улучшена обработка памяти.
- В ПК теперь можно выбрать настройку графики Overkill.
Mortal Shell 2 вышла 20 августа 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра разработана Cold Symmetry и издана Playstack.
Играл на релизе, вылетала частенько, позже надо заценить заново