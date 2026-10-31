Обновление Mortal Shell 2 исправляет проблемы с боем, подземельями и вылетами игры

Mortal Shell 2 получила новое обновление, устраняющее широкий спектр проблем, связанных с боем, способностями панциря, предметами, подземельями и игровым процессом в целом. Патч исправляет несколько эксплойтов и проблем с экипировкой, а также устраняет ошибки, связанные с переходами между подземельями, коллизиями и отслеживанием столкновений.

Также улучшены графические настройки, фоторежим, звук и общая стабильность. Убывающий камень получил небольшое усиление, подземелье «Боковое прохождение» теперь можно пройти повторно, а игроки на ПК могут выбрать графический параметр «Overkill».

Некоторые примечания к патчу Mortal Shell 2

Улучшения звука

Улучшено микширование и синхронизация звука для множества врагов.

Добавлен эффект Доплера для каменных снарядов разбойников.

Внесены корректировки в окружающий звук.

Улучшения стабильности и производительности

Внесены несколько исправлений сбоев и улучшений стабильности, включая исправления сбоев, связанных с Zmey и подземельями.

Улучшены переходы между подземельями:

Более плавные затухания при входе.

Фоновые сохранения контрольных точек.

Уменьшены зависания.

Улучшена обработка памяти.

В ПК теперь можно выбрать настройку графики Overkill.

Mortal Shell 2 вышла 20 августа 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра разработана Cold Symmetry и издана Playstack.