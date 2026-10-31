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Mortal Shell 2 20.08.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.8 307 оценок

Обновление Mortal Shell 2 исправляет проблемы с боем, подземельями и вылетами игры

monk70 monk70

Mortal Shell 2 получила новое обновление, устраняющее широкий спектр проблем, связанных с боем, способностями панциря, предметами, подземельями и игровым процессом в целом. Патч исправляет несколько эксплойтов и проблем с экипировкой, а также устраняет ошибки, связанные с переходами между подземельями, коллизиями и отслеживанием столкновений.

Также улучшены графические настройки, фоторежим, звук и общая стабильность. Убывающий камень получил небольшое усиление, подземелье «Боковое прохождение» теперь можно пройти повторно, а игроки на ПК могут выбрать графический параметр «Overkill».

Некоторые примечания к патчу Mortal Shell 2

Улучшения звука

  • Улучшено микширование и синхронизация звука для множества врагов.
  • Добавлен эффект Доплера для каменных снарядов разбойников.
  • Внесены корректировки в окружающий звук.

Улучшения стабильности и производительности

  • Внесены несколько исправлений сбоев и улучшений стабильности, включая исправления сбоев, связанных с Zmey и подземельями.

Улучшены переходы между подземельями:

  • Более плавные затухания при входе.
  • Фоновые сохранения контрольных точек.
  • Уменьшены зависания.
  • Улучшена обработка памяти.
  • В ПК теперь можно выбрать настройку графики Overkill.

Mortal Shell 2 вышла 20 августа 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра разработана Cold Symmetry и издана Playstack.

Обновления 5
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Комментарии:  1
Ваш комментарий
EvgeniiV

Играл на релизе, вылетала частенько, позже надо заценить заново