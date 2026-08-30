Обновление первой недели для Mortal Shell 2 упрощает прохождение игры

Mortal Shell 2 получила обновление первой недели, выпущенное 29 августа 2026 года. Оно изменяет прохождение, исследование и контратаки, а также исправляет несколько проблем, которые могли привести к зависанию игры или потере данных сохранений.

Количество Проблесков и Таркоров больше не ограничено конечным количеством за игру. Вложение средств в несколько Оболочек и Таркоров теперь стало более гибким, поскольку для этих ресурсов больше не требуется выделять ограниченное количество. Обновление также добавляет хрупкие смоляные камни: когда они теряют всю свою прочность, они разбиваются и образуют смоляное ядро.

Навык «Разрыв Метера» теперь позволяет сбросить ориентацию оболочки и восстановить все потраченные проблески. Изменение ориентации во время одного прохождения теперь обратимо, без потери ресурсов, вложенных в данную оболочку.

Игроки, улучшившие смоляные камни до установки патча, должны получить компенсационный запас смоляных ядер в своем инвентаре. На уже пройденном сохранении проверьте этот запас перед продолжением, чтобы убедиться, что компенсация применена правильно.

Исследование получает новые маяки в Файнвельде и Маммоне. Их активация по-прежнему ограничена днём: эти дополнения создают новые точки интереса, но не отменяют необходимости возвращаться в подходящее время. Скорректированные контратаки и улучшенная защита сохранений.

Контратаки были улучшены в трёх областях: урон, окна неуязвимости и восстановление. Урон, наносимый контратаками игрока, теперь зависит от здоровья противника, а окна неуязвимости стандартизированы. Это изменение напрямую влияет на использование уязвимостей в бою.

Патч также исправляет проблемы, связанные с боссами, оружием, коллизиями и несколькими ситуациями блокировки. Таким образом, он выходит за рамки простого изменения баланса и направлен на устранение инцидентов, которые могли прервать прогресс.

В сохранениях теперь есть новый режим записи для кампаний, которые уже хорошо пройдены. Предыдущие проблемы могли привести к потере файлов; это изменение должно снизить риск сбоя или внезапного выключения, приводящего к удалению недавнего прогресса.

Обновление первой недели в первую очередь делает управление ресурсами более гибким и повышает безопасность текущих игр. Игрокам, уже прошедшим сюжетную кампанию, следует проверить свой инвентарь и файлы сохранений после установки обновления.