Одна из крутейших soulslike 2026 года Mortal Shell II впервые получила первую скидку 25% в Steam

Одна из самых впечатляющих soulslike-игр 2026 года, Mortal Shell II, впервые с момента релиза получила первую скидку в цифровом магазине Steam. Продолжение мрачного ролевого экшена от студии Cold Symmetry подешевело сразу на 25%.

Mortal Shell II вышла 20 августа 2026 года и заслужила преимущественно положительные отзывы пользователей Steam. Разработчики значительно расширили концепцию оригинала, предложив взаимосвязанный открытый мир, переработанную боевую систему без ограничений выносливости и восемь уникальных боевых оболочек, каждая из которых обладает собственными способностями и историей.

Игра выделяется мрачной атмосферой тёмного фэнтези, жестокими сражениями, разнообразным вооружением и свободой исследования. После релиза разработчики продолжили развивать проект, выпустив крупное обновление Rotten Autumn с новыми подземельями, фоторежимом и дополнительным контентом.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 16 ноября.